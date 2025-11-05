Venus sextil Marte: los 5 signos que van a prender fuego el finde (con besos incluidos)

Venus y Marte se cruzan en el cielo y, sinceramente, se nota. Este tránsito, el Venus sextil Marte, tiene esa mezcla de pasión y ternura que nos vuelve un poco locxs a todxs. No es drama: es energía vital, pura, salvaje, pero con encanto.
Venus sextil Marte: el deseo también puede ser tierno. Foto: Internet.
Podés sentirte más atractivx, con ganas de conectar, de escribirle a alguien o simplemente de mirarte al espejo y decir “epa, volví”. Es esa sensación de fuego en el pecho, pero sin culpa. Como si la vida te guiñara un ojo y dijera: “dale, animate”.
Durante el Venus sextil Marte, las emociones se encienden, pero también se alinean con el placer. No se trata solo de romance: es sobre recuperar la conexión con lo que te hace vibrar, lo que te da ganas de vivir.
¿Hace cuánto no te reís con alguien hasta dolerte la panza? ¿Hace cuánto no decís lo que sentís sin medirlo? Esta energía te invita a eso: a ser auténticx, espontánex, y a dejar que la pasión te recuerde que estás vivo.
No subestimes el poder de esta semana. Si tenías miedo de acercarte, de escribir, de mostrarte… hacelo. Venus y Marte en sextil abren puertas.
Lo romántico, lo sexual, lo creativo —todo se activa. Y si no hay otra persona, igual vale: el reencuentro puede ser con vos mismx, y también eso prende fuego.
Aries : Deseo puro, sin filtro. Si lo pensás, lo hacés.
Géminis : Mensajes, chistes, y alguien que vuelve con “¿estás despiertx?”.
Leo : Magnetismo total. Si salís, te miran.
Libra : Reencuentros, piel, y la duda entre dos opciones.
Sagitario : Ganas de explorar (y no solo el mapa).
¿Qué significa Venus sextil Marte?
Un tránsito que mezcla deseo y afecto. Ideal para reconectar con la pasión y el disfrute.
¿Afecta solo al amor?
No. También despierta la creatividad, la motivación y el placer por lo cotidiano.
¿Qué días se siente más fuerte?
Durante el fin de semana: viernes, sábado y domingo están “on fire”.