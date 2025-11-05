En vivo Radio La Red
Venus sextil Marte: los 5 signos que van a prender fuego el finde (con besos incluidos)

El tránsito Venus sextil Marte enciende el deseo, las ganas y la chispa que hacía falta. Ideal para hablar, tocar y animarse.

Venus sextil Marte: el deseo también puede ser tierno. Foto: Internet.

Venus y Marte se cruzan en el cielo y, sinceramente, se nota. Este tránsito, el Venus sextil Marte, tiene esa mezcla de pasión y ternura que nos vuelve un poco locxs a todxs. No es drama: es energía vital, pura, salvaje, pero con encanto.

Leé también Astrología: los 5 signos que Venus en Virgo pone a prueba en el amor
Podés sentirte más atractivx, con ganas de conectar, de escribirle a alguien o simplemente de mirarte al espejo y decir “epa, volví”. Es esa sensación de fuego en el pecho, pero sin culpa. Como si la vida te guiñara un ojo y dijera: “dale, animate”.

¿Y si el deseo también es una forma de volver a vos?

Durante el Venus sextil Marte, las emociones se encienden, pero también se alinean con el placer. No se trata solo de romance: es sobre recuperar la conexión con lo que te hace vibrar, lo que te da ganas de vivir.

¿Hace cuánto no te reís con alguien hasta dolerte la panza? ¿Hace cuánto no decís lo que sentís sin medirlo? Esta energía te invita a eso: a ser auténticx, espontánex, y a dejar que la pasión te recuerde que estás vivo.

Lo que empieza con un mensaje puede terminar en historia

No subestimes el poder de esta semana. Si tenías miedo de acercarte, de escribir, de mostrarte… hacelo. Venus y Marte en sextil abren puertas.

Lo romántico, lo sexual, lo creativo —todo se activa. Y si no hay otra persona, igual vale: el reencuentro puede ser con vos mismx, y también eso prende fuego.

image
A veces, el fuego que buscás estaba en vos. Foto: Internet, Venus sextil Marte.

Los 5 signos más encendidos

  • Aries : Deseo puro, sin filtro. Si lo pensás, lo hacés.

  • Géminis : Mensajes, chistes, y alguien que vuelve con “¿estás despiertx?”.

  • Leo : Magnetismo total. Si salís, te miran.

  • Libra : Reencuentros, piel, y la duda entre dos opciones.

  • Sagitario : Ganas de explorar (y no solo el mapa).

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus sextil Marte?

Un tránsito que mezcla deseo y afecto. Ideal para reconectar con la pasión y el disfrute.

¿Afecta solo al amor?

No. También despierta la creatividad, la motivación y el placer por lo cotidiano.

¿Qué días se siente más fuerte?

Durante el fin de semana: viernes, sábado y domingo están “on fire”.

