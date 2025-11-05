Venus sextil Marte: los 5 signos que van a prender fuego el finde (con besos incluidos)

Lo que empieza con un mensaje puede terminar en historia

No subestimes el poder de esta semana. Si tenías miedo de acercarte, de escribir, de mostrarte… hacelo. Venus y Marte en sextil abren puertas.

Lo romántico, lo sexual, lo creativo —todo se activa. Y si no hay otra persona, igual vale: el reencuentro puede ser con vos mismx, y también eso prende fuego.

image A veces, el fuego que buscás estaba en vos. Foto: Internet, Venus sextil Marte.

Los 5 signos más encendidos

Aries : Deseo puro, sin filtro. Si lo pensás, lo hacés.

Géminis : Mensajes, chistes, y alguien que vuelve con “¿estás despiertx?”.

Leo : Magnetismo total. Si salís, te miran.

Libra : Reencuentros, piel, y la duda entre dos opciones.

Sagitario : Ganas de explorar (y no solo el mapa).

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus sextil Marte?

Un tránsito que mezcla deseo y afecto. Ideal para reconectar con la pasión y el disfrute.

¿Afecta solo al amor?

No. También despierta la creatividad, la motivación y el placer por lo cotidiano.

¿Qué días se siente más fuerte?

Durante el fin de semana: viernes, sábado y domingo están “on fire”.