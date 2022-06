Viviana Canosa criticó el abordaje de las adicciones: "La droga no es cool, es veneno"

“Nos hacen sentir vergüenza. Como ustedes no tienen dignidad, durante años y años, han hecho que mucha gente la perdiera. Han hecho que mucha gente se sienta tan humillada que no pueda salir adelante”. “Nos hacen sentir vergüenza. Como ustedes no tienen dignidad, durante años y años, han hecho que mucha gente la perdiera. Han hecho que mucha gente se sienta tan humillada que no pueda salir adelante”.

“El estadista que tenemos de presidente un día te cita a Litto Nebbia, otro día a Fito Páez y en cualquier momento a la Coca Sarli. ¿Qué pretende usted de mí? Que vergüenza”. “El estadista que tenemos de presidente un día te cita a Litto Nebbia, otro día a Fito Páez y en cualquier momento a la Coca Sarli. ¿Qué pretende usted de mí? Que vergüenza”.

“Dice que la OMS puso a la Argentina como ejemplo en el manejo de la pandemia, eso demuestra lo mal que está la OMS. Ya ni los médicos le creen, son todos chorros. Si te elogia la OMS habla muy mal de vos. “Dice que la OMS puso a la Argentina como ejemplo en el manejo de la pandemia, eso demuestra lo mal que está la OMS. Ya ni los médicos le creen, son todos chorros. Si te elogia la OMS habla muy mal de vos.

“Me imagino la inquietud que le generamos a los Estados Unidos, me cuentan que Biden no pudo dormir. Se muere por conversar con el estadista que tenemos como presidente. Anda Alberto, que después cuando lo ves a Biden te meas encima. Se disfrazan de izquierda, pero son más capitalista que el dólar”. “Me imagino la inquietud que le generamos a los Estados Unidos, me cuentan que Biden no pudo dormir. Se muere por conversar con el estadista que tenemos como presidente. Anda Alberto, que después cuando lo ves a Biden te meas encima. Se disfrazan de izquierda, pero son más capitalista que el dólar”.

“Hasta cuándo vamos a ver como nuestros pibes se hacen mierda y nosotros como sociedad miramos para el costado. La droga no es cool, la droga es veneno. Basta de hacernos creer que la droga es de vivos, los vivos son los narcos que la venden. Ellos son millonarios y los pibes pierden la vida”. “Hasta cuándo vamos a ver como nuestros pibes se hacen mierda y nosotros como sociedad miramos para el costado. La droga no es cool, la droga es veneno. Basta de hacernos creer que la droga es de vivos, los vivos son los narcos que la venden. Ellos son millonarios y los pibes pierden la vida”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa