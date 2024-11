Wicked: así fue la audición de Ariana Grande para el papel de Glinda en el musical

"Recuerdo cantar las canciones de Wicked en mi habitación cuando era adolescente. Nunca imaginé que algún día tendría la oportunidad de ser parte de este proyecto, y mucho menos en el papel de Glinda." "Recuerdo cantar las canciones de Wicked en mi habitación cuando era adolescente. Nunca imaginé que algún día tendría la oportunidad de ser parte de este proyecto, y mucho menos en el papel de Glinda."

Esta pasión fue uno de los motores principales que la llevaron a preparar una audición que no solo destacara su talento vocal, sino también su capacidad para conectar emocionalmente con el personaje.

¿Cómo fue el proceso de audición de Ariana Grande?

Ariana detalló que el proceso de audición para Wicked fue intenso y desafiante. Aunque tiene una exitosa carrera musical y experiencia en actuación, sabía que obtener un papel tan importante requería más que fama. Según la artista, se preparó con meses de antelación, trabajando junto a un entrenador vocal y un coach de actuación para perfeccionar cada detalle de su presentación.

"Quería demostrar que no solo era una cantante, sino que también podía encarnar a Glinda desde su dulzura hasta su complejidad emocional. Me tomé cada ensayo como si ya estuviera en el escenario de Broadway." "Quería demostrar que no solo era una cantante, sino que también podía encarnar a Glinda desde su dulzura hasta su complejidad emocional. Me tomé cada ensayo como si ya estuviera en el escenario de Broadway."

La audición incluyó una interpretación de las emblemáticas canciones de Glinda, como "Popular", y una lectura de varias escenas clave. Ariana confesó que el momento más intimidante fue cantar frente a los productores y el equipo creativo, quienes buscaban a alguien que no solo tuviera el talento, sino también la esencia del personaje.

El momento en que recibió la noticia

Grande describió con emoción cómo fue enterarse de que había conseguido el papel. Estaba en casa cuando recibió la llamada que cambiaría su vida:

"Cuando me dijeron que sería Glinda, me puse a llorar. Fue un momento surrealista. Sentí que todos esos años de soñar con este personaje finalmente tenían sentido." "Cuando me dijeron que sería Glinda, me puse a llorar. Fue un momento surrealista. Sentí que todos esos años de soñar con este personaje finalmente tenían sentido."

Este papel marca un hito importante en su carrera, ya que le permite regresar a sus raíces en el teatro musical, un ámbito que siempre ha sido una de sus mayores pasiones.

La importancia de Wicked en su vida

Ariana también reflexionó sobre lo que significa ser parte de una historia tan icónica. Wicked no solo es un musical querido por millones, sino también una obra que explora temas profundos como la amistad, el poder y los prejuicios. Según Grande, su participación en este proyecto es más que un logro profesional: es una oportunidad para conectar con una audiencia global a través de una historia que ha inspirado a generaciones.

"Ser parte de Wicked es un honor enorme. Quiero hacer justicia al legado de esta obra y, al mismo tiempo, aportar mi propia interpretación al personaje." "Ser parte de Wicked es un honor enorme. Quiero hacer justicia al legado de esta obra y, al mismo tiempo, aportar mi propia interpretación al personaje."

¿Qué podemos esperar de Ariana en Wicked?

Aunque aún faltan detalles por revelar sobre la película, los fanáticos ya están ansiosos por ver a Ariana en acción como Glinda. Su preparación y compromiso con el papel prometen una interpretación que estará a la altura de las expectativas. La actriz y cantante ha adelantado que está trabajando arduamente para brindar una actuación que capture tanto la alegría como la profundidad del personaje.

Con una producción de gran escala y un elenco de estrellas, Wicked promete ser uno de los estrenos más esperados en la historia del cine musical. Ariana Grande, con su talento y dedicación, seguramente se robará el show como la encantadora y compleja Glinda.