Tiene 5 años y tiene el síndrome de Kawasaki y coronavirus a la vez

Renata Bastos, niña de cinco años de la localidad bonaerense de Billinghurst, es el primer caso de coronavirus y Kawasaki de la Argentina. Hasta llegar al diagnóstico, su madre tuvo que llevarla a tres centros de salud y escuchar una decena de enfermedades que podía tener su hija.

El 6 de mayo la niña comenzó a sentir mucho dolor en el cuerpo. A los dos días, tuvo fiebre por primera vez. Y al día siguiente, su mamá Melina Tarantino la llevó a la guardia “porque tenía 41 grados y casi no podía caminar”, según las propias palabras de la mujer en diálogo con Crónica. Ese día le sacaron sangre a la nena pero no le dieron ningún diagnóstico.

“El 11 volví a llevarla porque seguía con mucha fiebre y ahí me dijeron que tenía infección urinaria. Yo me quedé pensando… ¿pueden ser tantos síntomas por infección urinaria? Ella estaba con todos los ganglios, manos y pies inflamados. Su pancita parecía la de una embarazada. Después me dijeron que era apendicitis, y por este motivo tenía que ser trasladada a otro hospital”, continuó su relato la madre de Renata con el mencionado medio.

En la segunda clínica, le confirmaron que su hija no tenía apendicitis y le dieron el alta, pero la niña continuaba sintiéndose mal. Entonces, Tarantino decidió llevarla a un tercer centro de salud: el Hospital Gutiérrez. Allí, por primera vez le realizaron un hisopado a ambas para ver si tenían coronavirus.

Cuándo le dijeron que tenía coronavirus y Kawasaki

Después de aislarlas por 15 días y diagnosticarle neumonía a la pequeña, finalmente el 20 de mayo le dijeron que tenía Renata: coronavirus y síndrome de Kawasaki. Lo sorpresivo fue que a Melina el test de Covid-19 le dio negativo.

“Cuando nos enteramos de la noticia lloramos todos, no podíamos creerlo. Me empecé a preguntar todos los porqué del mundo”, confesó la madre de la nena. Sin embargo, la pequeña se sobrepuso al complejo escenario y hoy se encuentra fuera de peligro.