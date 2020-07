Los 5 mejores lugares del cuerpo para tatuajes

Estos son los cuidados y los riesgos de los lugares del cuerpo más elegidos para tatuarse.

Los tatuajes son una forma de expresión mediante la cual las personas imprimen en su piel un diseño que dura para siempre. Por eso, es muy importante definir cuáles son los mejores lugares del cuerpo para tatuajes.

Para comprender los lugares del cuerpo para tatuajes es importante definir el objetivo del mismo. En la actualidad, muchas personas eligen tatuarse algo simbólico mientras que otros impregnan su cuerpo con grandes piezas de arte y significados profundos.

En la antigüedad, la cultura del tatuaje comenzó con los pueblos polinesios quienes tatuaban a sus hijos desde muy pequeños y durante su crecimiento hasta tapar la totalidad de su cuerpo. Esto se realizaba para asustar a sus enemigos. En Egipto y Japón, los tatuajes se destacaron entre mujeres y fue un símbolo de las altas clases sociales quienes decoraban su cuerpo con pequeñas obras de arte.

La llegada de los marineros a la Polinesia hizo, como todo viaje, que las culturas del mundo se crucen y se divulguen. Fue así que, los tatuajes, se convirtieron en un fenómeno mundial y hasta hoy una gran tendencia en ascenso.

Los 5 mejores lugares del cuerpo

La espalda es una excelente parte del cuerpo para tatuarse. En primer lugar se debe a la cantidad de espacio y piel disponible para hacer diseños de múltiples tamaños. Esta zona no genera tanto dolor debido a la cantidad de músculos aunque sí se presentan molestias en los sectores de mucho hueso. Otra virtud importante es que al no verlo constantemente evita que la persona se aburra del diseño. Además, es un sector de fácil encubrimiento en el caso de contar con un empleo en el que la estética no permita tatuajes visibles.

El muslo es un sector de la pierna que, al ser rica en músculo sobretodo la carilla externa, el umbral de dolor suele ser bajo. Es una parte del cuerpo que permite hacer diseños en 360 grados y de diversos tamaños. Además puede lucirse en verano con gran facilidad y también puede ser ocultado con un pantalón de forma rápida en el caso de ser necesario.

Las costillas tienden a ser un sector de tatuado que presenta un dolor agudo por lo que hay que mentalizarse a la hora de la sesión. A pesar de esto, es una de las áreas más elegidas para diseños profundos y elegantes. La curvatura del cuerpo hace que sea ideal para escribir frases o símbolos. Tanto en el hombre como en la mujer es una zona muy fácil de cubrir y que se luce en la intimidad o en la playa.

El brazo, específicamente la zona del hombro, la carilla interna del bíceps y el tríceps, es muy elegido por los tatuados para realizarse diseños. Al contar con músculo el dolor suele ser bajo salvo en la carilla interna del brazo que se torna mucho más sensible debido al cambio en la dermis. Esta área un muy versátil ya que permite comenzar con un tatuaje pequeño de cualquier índole y luego, ir completandolo con más tatuajes hasta formar las famosas media manga o manga entera.

La muñeca es una zona de mucha sensibilidad pero que, cada vez es más elegida para tatuarse pequeños diseños o símbolos que dan como resultado una estética delicada. Esta es una zona súper visible y difícil de tapar por lo que se recomienda pensar bien la posición para no aburrirse. Si bien el dolor es alto, se puede tolerar con normalidad. En el caso de decidirse por un diseño con mucha tinta o de cobertura 360 alrededor de la muñeca se recomienda dividir el tatuado en varias sesiones.

Cuidados y riesgos

Para tatuarse se recomienda estar vacunado de infección hepatitis b y c, o del tétanos. El material utilizado por parte del tatuador debe estar esterilizado. Las agujas y los guantes utilizados deben ser descartables y abiertos frente al cliente.

En el caso de embarazo, diabetes, enfermedades preexistentes tales como afecciones cardíacas, sida o alergias es importante consultar previamente con el médico si el organismo puede atravesar esta práctica. También se debe informar al tatuador de cualquier condición y no ocultar esta información.

Una vez finalizado el tatuaje, independientemente de la zona elegida, es importante cumplir con los cuidados y las medidas de seguridad. Durante las primeras dos o tres horas el tatuaje debe permanecer vendado. Esto se debe a que del área tatuada suele salir un poco de sangre y debe mantenerse protegida de las bacterias

Además, la primera semana de cicatrización para evitar costras e infecciones es importante no exponer el tatuaje al sol ni al agua. Al bañarse, lo ideal es mantenerlo protegido con algún vendaje. Durante dos veces al día se debe aplicar una pomada antibiótica o loción hidratante indicada por el tatuador para mantener la higiene de la zona.

Como toda tinta, con la exposición al sol, puede decolorarse e incluso expandirse con el tiempo. Por ese motivo, al exponerse a los rayos UV siempre colocar protector solar de alto factor.