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Empujones y tirada de pelos: fue a reclamar por la mala atención y terminó a las piñas con la cajera

El episodio ocurrió en un almacén y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Una clienta fue a reclamar por la supuesta mala atención a su hermana, pero la discusión escaló rápidamente y terminó a los golpes.

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Fue a reclamar por la mala atención y terminó a las piñas con la cajera. (Foto: captura de video)

Fue a reclamar por la mala atención y terminó a las piñas con la cajera. (Foto: captura de video)

El violento episodio ocurrido dentro de un almacén de barrio en Neuquén y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Lo que comenzó como un reclamo por una supuesta mala atención terminó en una pelea a golpes entre una clienta y una empleada, ante la mirada atónita de otros clientes que estaban en el comercio.

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La secuencia ocurrió el lunes y generó una fuerte repercusión en plataformas como Instagram, X y TikTok, donde miles de usuarios compartieron las imágenes.

La mujer ingresó al comercio con la intención de reclamar por el trato que, según denunció, había recibido su hermana durante una visita previa al local. Sin embargo, la conversación rápidamente escaló y derivó en insultos, acusaciones cruzadas y finalmente una pelea física en medio del negocio.

El momento exacto del estallido quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas dentro del almacén y muestra cómo la tensión fue creciendo segundo a segundo hasta volverse incontrolable.

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Una discusión que terminó de la peor manera

La clienta se acercó inicialmente a la zona de la caja para discutir con la empleada. En un principio, ambas mantuvieron un intercambio verbal cargado de reproches y frases agresivas. Mientras algunos clientes seguían comprando e intentaban no involucrarse, el clima dentro del local comenzó a volverse cada vez más tenso.

En medio de la discusión, la mujer decidió retirarse del comercio. Sin embargo, cuando ya se dirigía hacia la salida, un comentario realizado por la cajera hizo que regresara abruptamente.

Fue entonces cuando ocurrió el momento que desencadenó el escándalo: la clienta tomó el producto que acababa de comprar y se lo arrojó directamente a la cabeza a la empleada. El impacto provocó una inmediata reacción de la trabajadora y ambas comenzaron a golpearse violentamente delante de todos los presentes.

Piñas, tirones de pelo y caos dentro del local

La pelea se volvió rápidamente caótica. Las dos mujeres comenzaron a forcejear, se tomaron del cabello y se empujaron entre las góndolas y la caja registradora.

Las imágenes muestran cómo, durante varios segundos, ninguna de las dos parecía dispuesta a detenerse. Los gritos comenzaron a multiplicarse y algunos clientes retrocedieron para evitar quedar atrapados en medio del enfrentamiento.

En plena pelea, distintos elementos del comercio terminaron en el piso y la caja registradora incluso cayó violentamente mientras ambas seguían golpeándose.

Un joven que estaba realizando compras en el lugar intentó intervenir para separarlas, aunque no logró contener la situación en un primer momento. La agresividad del enfrentamiento hizo imposible que pudiera frenarlas solo.

Minutos después, otras dos personas -un hombre y una mujer- ingresaron rápidamente al comercio y finalmente consiguieron apartar a las involucradas hacia distintos sectores del local. Recién entonces la pelea pudo terminar.

Pese a la violencia de la pelea, medios locales informaron que ninguna de las involucradas sufrió lesiones de gravedad.

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