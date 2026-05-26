Empujones y tirada de pelos: fue a reclamar por la mala atención y terminó a las piñas con la cajera

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Una discusión que terminó de la peor manera

La clienta se acercó inicialmente a la zona de la caja para discutir con la empleada. En un principio, ambas mantuvieron un intercambio verbal cargado de reproches y frases agresivas. Mientras algunos clientes seguían comprando e intentaban no involucrarse, el clima dentro del local comenzó a volverse cada vez más tenso.

En medio de la discusión, la mujer decidió retirarse del comercio. Sin embargo, cuando ya se dirigía hacia la salida, un comentario realizado por la cajera hizo que regresara abruptamente.

Fue entonces cuando ocurrió el momento que desencadenó el escándalo: la clienta tomó el producto que acababa de comprar y se lo arrojó directamente a la cabeza a la empleada. El impacto provocó una inmediata reacción de la trabajadora y ambas comenzaron a golpearse violentamente delante de todos los presentes.

Piñas, tirones de pelo y caos dentro del local

La pelea se volvió rápidamente caótica. Las dos mujeres comenzaron a forcejear, se tomaron del cabello y se empujaron entre las góndolas y la caja registradora.

Las imágenes muestran cómo, durante varios segundos, ninguna de las dos parecía dispuesta a detenerse. Los gritos comenzaron a multiplicarse y algunos clientes retrocedieron para evitar quedar atrapados en medio del enfrentamiento.

En plena pelea, distintos elementos del comercio terminaron en el piso y la caja registradora incluso cayó violentamente mientras ambas seguían golpeándose.

Un joven que estaba realizando compras en el lugar intentó intervenir para separarlas, aunque no logró contener la situación en un primer momento. La agresividad del enfrentamiento hizo imposible que pudiera frenarlas solo.

Minutos después, otras dos personas -un hombre y una mujer- ingresaron rápidamente al comercio y finalmente consiguieron apartar a las involucradas hacia distintos sectores del local. Recién entonces la pelea pudo terminar.

Pese a la violencia de la pelea, medios locales informaron que ninguna de las involucradas sufrió lesiones de gravedad.