A 8 años de la tragedia del avión caído en Punta del Este, ¿qué causó el accidente?

Cuatro jueces pasaron en esta causa y en pocos días asumirá una nueva juega que quedará a cargo de un expediente que parece no avanzar, y no hay explicaciones concretas porque aún no han sido citadas personas que podrían tener algún tipo de responsabilidad, en la mayor tragedia aérea con víctimas fatales de Punta del Este

El Dr. Jorge Barrera, acompañó este viernes pasado, a familiares de las personas fallecidas que expresaron su preocupación por el estancamiento de la causa. En tal sentido, el defensor manifestó: "Esta tragedia llega 8 años sin respuestas claras y contundentes por parte de la justicia uruguaya, y esto motivó que familiares de las víctimas estuvieran en el centro de justicia de Maldonado. Como dijeron hoy, tanto la esposa de un fallecido, como dos de sus hijos y su hermano, para poder cerrar un capítulo en sus vidas".

Más adelante, el abogado apuntó contra la falta de celeridad en las citaciones que aún la doctora Guzmán no había diligenciado; ¨ 8 años con interrogantes, 8 años sin saber que pasó, sobre todo sin responsabilidades penales. Porque acá no solo tenemos que saber qué pasó, cuáles fueron las causas del siniestro, ratificar o no el informe de la DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica del Uruguay). La aeronave podía volar, no podía volar, tenía los requisitos, cuál fue la causa penalmente relevante que dio lugar a que hoy estemos lamentando todas estas víctimas.

Tragedia aérea de Punta del Este: ¿cómo fueron los hechos?

El Avión había partido del aeropuerto de San Fernando (provincia de Buenos Aires), la mañana del 19 de marzo del 2015, trasladando 8 pasajeros relacionados al sector del turismo y eventos, la mayoría pertenecientes a la firma la Rural S.A. que venían por temas laborales al centro de convenciones de Punta del Este.

A su regreso, sobre las 20.30 del mismo 19 de marzo, con condiciones climáticas óptimas de vuelo, el avión, con tanques llenos y a 37 segundos de su despegue, se precipitó prendido fuego, con el lamentable saldo de 10 personas fallecidas. Al llegar los primeros equipos de rescate, confirmaron la tragedia de 10 personas muertas y carbonizadas por el rápido fuego que tomó el avión. La causa, continúa a la espera en algún estante del juzgado penal de Maldonado.