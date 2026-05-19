Sorpresa en la lista de Portugal para el Mundial: citaron a más jugadores de los permitidos

¿Por qué Portugal convocó a 27 futbolistas si el límite es de 26?

La gran sorpresa de la mañana estuvo vinculada a las matemáticas y al reglamento de la competencia. El dato curioso de la nómina presentada por Roberto Martínez es que el técnico incluyó a 27 jugadores en vez de los 26 permitidos por la FIFA para formar parte del torneo.

Debido a esto, indefectiblemente un futbolista deberá ser desafectado antes del inicio de la competencia. Lo más probable es que el recorte se realice en el arco, ya que Martínez citó a cuatro guardametas: Diogo Costa (el habitual titular), José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho. Cabe destacar que la FIFA hará oficial la plantilla de cada uno de los 48 equipos el 2 de junio, fecha límite en la que cada delegación deberá contar con un máximo de 26 citados, donde al menos 3 de ellos de manera obligatoria deberán ser arqueros. Además, el reglamento contempla que un futbolista podrá ser sustituido por lesión hasta 24 horas antes del debut de su respectivo equipo.

Quiénes integran la lista oficial de convocados de Portugal

A la espera de conocer el descarte definitivo, los 27 nombres presentados para la Copa del Mundo son:

Arqueros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho.

Defensores: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.

Mediocampistas: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Delanteros: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

Cuándo y contra quién debuta Portugal en el Mundial 2026

El sorteo determinó que el combinado europeo forme parte del Grupo K, una zona en la que iniciará su travesía frente a rivales de tres continentes distintos. Portugal debutará ante República Democrática del Congo el 17 de junio, en lo que será su estreno absoluto en el torneo. Posteriormente, por la segunda fecha, se cruzará con Uzbekistán el 23 de junio, mientras que se encargará de cerrar la fase de grupos frente a Colombia el 27 de junio, en un cruce que promete ser de alto voltaje táctico.