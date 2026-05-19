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Sorpresa en la lista de Portugal para el Mundial: citaron a más jugadores de los permitidos

La selección lusa oficializó sus convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador Roberto Martínez sacudió el panorama al incluir un futbolista más de lo permitido por la FIFA.

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Sorpresa en la lista de Portugal para el Mundial: citaron a más jugadores de los permitidos

El armado de los planteles para la gran cita de Norteamérica empieza a entrar en su etapa de definiciones. La selección de Portugal anunció este martes la lista de convocados para el Mundial 2026, torneo que levantará su telón el próximo 11 de junio. La nómina generó un enorme impacto internacional por confirmar una nueva función de su máxima leyenda en el fútbol, pero también por presentar una curiosidad reglamentaria que obligará al cuerpo técnico a realizar un recorte de último momento.

Leé también Neymar fue convocado por Ancelotti para el Mundial 2026 y volverá a jugar con Brasil una Copa del Mundo
El delantero disputará su cuarta Copa del Mundo. (Foto: archivo)

El seleccionado conducido por el estratega español Roberto Martínez vuelve a perfilarse como uno de los grandes animadores del certamen gracias a una plantilla que desborda jerarquía en todas sus líneas. Figuras de la talla de Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, João Cancelo y Bernardo Silva comandan un plantel que equilibra juventud y experiencia internacional de elite.

Qué récord histórico alcanzará Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La gran atracción de los lusos volverá a ser su máximo emblema. A los 41 años, el actual delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita se prepara para afrontar la que será la última función de su magnífica carrera con su país. Con este llamado oficial, Cristiano Ronaldo disputará su sexta edición de la Copa del Mundo.

De esta manera, el astro portugués se convertirá junto con Lionel Messi en el futbolista que más veces participó de este certamen en toda la historia de este deporte, un hito que agiganta todavía más su legado en las páginas doradas del fútbol mundial.

¿Por qué Portugal convocó a 27 futbolistas si el límite es de 26?

La gran sorpresa de la mañana estuvo vinculada a las matemáticas y al reglamento de la competencia. El dato curioso de la nómina presentada por Roberto Martínez es que el técnico incluyó a 27 jugadores en vez de los 26 permitidos por la FIFA para formar parte del torneo.

Debido a esto, indefectiblemente un futbolista deberá ser desafectado antes del inicio de la competencia. Lo más probable es que el recorte se realice en el arco, ya que Martínez citó a cuatro guardametas: Diogo Costa (el habitual titular), José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho. Cabe destacar que la FIFA hará oficial la plantilla de cada uno de los 48 equipos el 2 de junio, fecha límite en la que cada delegación deberá contar con un máximo de 26 citados, donde al menos 3 de ellos de manera obligatoria deberán ser arqueros. Además, el reglamento contempla que un futbolista podrá ser sustituido por lesión hasta 24 horas antes del debut de su respectivo equipo.

Quiénes integran la lista oficial de convocados de Portugal

A la espera de conocer el descarte definitivo, los 27 nombres presentados para la Copa del Mundo son:

  • Arqueros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho.

  • Defensores: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.

  • Mediocampistas: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

  • Delanteros: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

Cuándo y contra quién debuta Portugal en el Mundial 2026

El sorteo determinó que el combinado europeo forme parte del Grupo K, una zona en la que iniciará su travesía frente a rivales de tres continentes distintos. Portugal debutará ante República Democrática del Congo el 17 de junio, en lo que será su estreno absoluto en el torneo. Posteriormente, por la segunda fecha, se cruzará con Uzbekistán el 23 de junio, mientras que se encargará de cerrar la fase de grupos frente a Colombia el 27 de junio, en un cruce que promete ser de alto voltaje táctico.

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