En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Daniel Vila
AFA
Entrevista exclusiva

Daniel Vila: "Se decidió parar el fútbol para explicar lo que está pasando"

El presidente de Independiente Rivadavia se refirió a la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del Torneo Apertura "en repudio a la denuncia realizada por ARCA".

Daniel Vila: Se decidió parar el fútbol para explicar lo que está pasando

Daniel Vila: "Se decidió parar el fútbol para explicar lo que está pasando"

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, expresó su apoyo a la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del Torneo Apertura luego de que la Justicia resolviera citar a declaración indagatoria a sus máximas autoridades en una causa que investiga supuestas irregularidades impositivas a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Leé también Paro de la AFA: uno por uno, los partidos del Torneo Apertura que se suspenderían por la medida
San Lorenzo e Independiente no se sacaron ventaja en un clásico de necesitados

"Se decidió parar el fútbol para explicar lo que está pasando", expresó este miércoles el mandatario del club mendocino en Desayuno Americano por América TV. En la misma línea, sostuvo que "los dirigentes están defendiendo al fútbol" y que, al mismo tiempo, "hay una campaña salvaje" por parte de algunos medios de comunicación contra este deporte.

Vila vinculó directamente esta situación con una campaña mediática que, según sus palabras, lleva "poco más de 100 días". Aseguró que esta ofensiva comenzó exactamente en el momento en que venció el contrato de televisación con un sector de los medios y la dirigencia decidió no renovarlo. "Esto empezó cuando se termina un contrato con quien transmitía gran parte del fútbol, tenía todo el fútbol de ascenso y la venta de los derechos internacionales", puntualizó.

Embed

El eje de la disputa es económico. Vila detalló que la empresa Torneos y Competencias, perteneciente al Grupo Clarín, reportó una utilidad de 27 millones de dólares el año pasado por la gestión de esos derechos. "Ese dinero debería venir al fútbol, que es el dueño de los derechos", afirmó, justificando la decisión de la AFA de no vender más a terceros y apostar por la explotación a través de una plataforma propia (OTT).

Al respecto, destacó el éxito inicial de este modelo, señalando que en su primera semana de funcionamiento con la Primera Nacional, la plataforma ya registró más de 2.200.000 vistas.

Respecto a la suspensión de la novena fecha, el presidente de la "Lepra" mendocina admitió que es una medida "costosa y gravosa" para las instituciones. Explicó que los clubes dejan de percibir ingresos por recaudación y los planteles pierden competitividad, pero defendió la medida como una necesidad para "parar la pelota" y brindar explicaciones ante lo que calificó como una campaña "agresiva y salvaje" que busca poner a la opinión pública en contra de la dirigencia.

"Cuando es un negocio para la AFA, es un negocio para los clubes de fútbol", concluyó.

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un comunicado de prensa en el que informó que, en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada el lunes 23 de febrero y por decisión unánime de todos los presentes, los dirigentes solicitaron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, prevista del jueves 5 al domingo 8 de marzo, "en repudio a la denuncia realizada por ARCA" contra la AFA.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Daniel Vila AFA paro
Notas relacionadas
Patricia Bullrich tildó de "ridículo" el paro del fútbol por la investigación de la AFA

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar