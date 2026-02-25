Daniel Vila: "Se decidió parar el fútbol para explicar lo que está pasando"

Embed

El eje de la disputa es económico. Vila detalló que la empresa Torneos y Competencias, perteneciente al Grupo Clarín, reportó una utilidad de 27 millones de dólares el año pasado por la gestión de esos derechos. "Ese dinero debería venir al fútbol, que es el dueño de los derechos", afirmó, justificando la decisión de la AFA de no vender más a terceros y apostar por la explotación a través de una plataforma propia (OTT).

Al respecto, destacó el éxito inicial de este modelo, señalando que en su primera semana de funcionamiento con la Primera Nacional, la plataforma ya registró más de 2.200.000 vistas.

Respecto a la suspensión de la novena fecha, el presidente de la "Lepra" mendocina admitió que es una medida "costosa y gravosa" para las instituciones. Explicó que los clubes dejan de percibir ingresos por recaudación y los planteles pierden competitividad, pero defendió la medida como una necesidad para "parar la pelota" y brindar explicaciones ante lo que calificó como una campaña "agresiva y salvaje" que busca poner a la opinión pública en contra de la dirigencia.

"Cuando es un negocio para la AFA, es un negocio para los clubes de fútbol", concluyó.

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un comunicado de prensa en el que informó que, en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada el lunes 23 de febrero y por decisión unánime de todos los presentes, los dirigentes solicitaron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, prevista del jueves 5 al domingo 8 de marzo, "en repudio a la denuncia realizada por ARCA" contra la AFA.