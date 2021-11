A tres años del hallazgo del ARA San Juan, el padre de uno de los tripulantes recordó todos los detalles de la búsqueda

La última vez que escuchó la voz de Damián

Alejandro Damian Tagliapietra.jpg

Alejandro Damián Tagliapietra era un teniente de Corbeta de 27 años que nació y vivió hasta la adolescencia en Béccar, partido de San Isidro. En mayo de 2017 se radicó en Mar del Plata para estar más cerca de la base.

"La última vez que hablé con él fue el 8 de noviembre, antes de que zarpen de Ushuaia. En navegación no tenían manera de comunicarse con nosotros, sólo había las comunicaciones oficiales. Él era estudiante de la escuela de submarinos, era su tercera navegación", comenzó a recordar Tagliapietra.

En su penúltimo viaje, el ARA San Juan tuvo al menos 10 problemas técnicos de distinta envergadura, según quedó registrado en el informe de actividades de la navegación. A ellos se sumaron una serie de desperfectos adicionales que fueron considerados "menores" por la Armada.

Algunos tripulantes más veteranos habían comentado a su familia la situación en que estaba el submarino, los desperfectos que venía acarreando, pero no era el caso de Damián. Los Tagliapietra desconocían que el ARA San Juan había fallado anteriormente y, quienes sí lo sabían, embarcaban "por amor a la Patria y a su trabajo".

Tagliapietra se subió al buque de Ocean Infinity para buscar a su hijo

Acampe familiares ARA San Juan 2.jpg

Si bien al comienzo de la desaparición 18 países del mundo ofrecieron su ayuda en la búsqueda, pasados los días, los 44 tripulantes fueron dados por muertos. Sin embargo, las familias querían hallar al ARA San Juan cueste lo que cueste y protagonizaron un acampe de 52 días en la Plaza de Mayo.

Finalmente, lograron que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri contrate los servicios de la empresa Ocean Infinity, a cargo del buque Seabed Constructor.

"En el pliego, me preocupé como abogado de imponer algunas cosas que consideraba fundamentales para encarar la búsqueda: que no hubiera un tiempo acotado de duración; que el objetivo no fuera barrer determinada área en tanto tiempo, sino encontrar al submarino; que la empresa sólo cobrara en caso de hallarlo; y que viajaran cuatro veedores en representación de las familias, es decir, que tuviéramos ojos, oídos y voz ahí arriba, porque no confiamos en nadie", explicó Tagliapietra.

Tripulantes ARA San Juan.jpg Rostros de algunos de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que murieron en la implosión. (Foto: archivo)

Luis se terminó subiendo al buque, aunque en un comienzo no quería. "Quería quedarme porque tenía una batalla judicial importante. Pero tanto los familiares como la Armada me pidieron que me embarque. Eso derivó en estar tres meses fuera del mundo, fue muy duro. Fue mucho tiempo, mucha soledad".

El 17 de noviembre de 2018, tras 84 días el altamar, las radares encontraron algo, que terminó siendo el submarino. "Fue mucho sufrimiento en el día a día, sobre todo cuando no había resultados positivos. Y luego, la contradicción, cuando lo hallamos fue la noticia más triste", confesó.

El homenaje de Luis a su hijo en altamar y una promesa cumplida

Luis Tagliapietra en el buque que encontró el submarino ARA San Juan.jpg

El abogado y papá de Alejandro Damián aún recuerda el 17 de noviembre, hace tres años. "Sentí un poco de paz por haber cumplido la promesa que me hice a mí mismo y a mi hijo, de dejar todo hasta encontrarlo. Fue agotador, cansador. Pasé muchas noches sin dormir, días muy intenso, pero cumplimos", narró.

Ese día, Luis tiró al mar un pin con la foto de Alejandro, que le había regalado una amiga. Lo había llevado durante toda la lucha y ese día lo tenía puesto. "El barco estaba estático exactamente sobre el lugar del hallazgo. Simplemente le dije a mi hijo que descansara en paz, que yo estaba con él, que había cumplido con la promesa. Y simbólicamente tiré el pin al agua", confesó en una entrevista.

Submarino ARA San Juan: la desaparición

ara san juan.jpg

El ARA San Juan, un submarino clase TR-1700, de 66 metros de largo y 3,6 de ancho, perdió contacto con la Armada a las 7.19 del miércoles 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que el jefe de operaciones del submarino informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación, y que terminó provocando su hundimiento tras una implosión.

Al momento de su desaparición, el buque navegaba a la altura del Golfo San Jorge, en medio de un fuerte temporal, mientras patrullaba la zona para tratar de identificar buques que pescaran ilegalmente dentro del espacio marítimo argentino.

El mensaje de la Armada a tres años del hallazgo del ARA San Juan

Tuit de Defensa y Taiana por el ARA San Juan.jpg

"En la madrugada del 17 de noviembre de 2018 el submarino ARA San Juan fue encontrado a la altura del Golfo de San Jorge, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia", recordó hoy el ministerio de Defensa, que encabeza Jorge Taiana, en su cuenta de Twitter.

Partieron el lunes 13 de Ushuaia. Dos días después, el submarino que tripulaban desapareció en el Mar Argentino. Durante quince días el mundo entero los buscó, pero la historia tuvo el peor final. "Memoria y honor a su tripulación que continúa en patrulla eterna, #44Presentes", destacaron desde la cartera de Defensa.

La investigación por el hundimiento del submarino

Restos submarino Aran San Juan.jpeg

A tres años de su aparición, el Juzgado Federal de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, a cargo de la causa que investiga el hundimiento, llevará adelante una pericia informática sobre las imágenes captadas durante el hallazgo del casco del submarino a más de 900 metros de profundidad, y citará a exfuncionarios que se desempeñaron en la primera línea del Ejecutivo al momento de su desaparición, en 2017, para que declaren como testigos.

Según reveló ayer Télam, estas medidas previstas avanzarán sobre la línea indicada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que a partir de planteos de las familias de los marinos pidió avanzar en el esclarecimiento del naufragio y determinar las eventuales responsabilidades penales en el hecho por parte del ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.