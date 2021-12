A un año del inicio de la vacunación contra el coronavirus: ¿quién es el argentino que recibió la primera dosis?

La historia Francisco Traverso

“Mi preocupación no era por mí, sino porque si me contagiaba no podía cuidar de mi familia ni de los pacientes; por eso cuando supe que estaba la vacuna me la quise dar”, reflexionó en diálogo con Télam Traverso, de 37 años, quien trabaja en el Posadas desde 2013, cuando ingresó a realizar la residencia en Terapia Intensiva.

En ese momento, hace un año exacto, luego de pasar un primer cuestionario sobre síntomas compatibles con la enfermedad, el profesional de la salud intensivista avanzó a la segunda ventanilla donde completó los datos formales para acceder, finalmente, a la sala en la que nuevamente fue indagado sobre síntomas, si estuvo en contacto estrecho con algún diagnosticado o si tiene antecedentes de alergias graves. En cada paso fue acompañado por el entonces ministro Gines González García -desplazado de su cargo por el caso del vacunatorio VIP- y por Carla Vizzotti, actual titular de la cartera sanitaria.

Tras ser vacunado, el médico recibió las indicaciones sobre a partir de cuándo puede darse la siguiente dosis, la importancia de completar el esquema de vacunación y los posibles efectos adversos: dolor o inflamación en la zona del pinchazo.

“Quienes trabajamos en terapia intensiva estamos acostumbrados a las salas llenas, pero este año el problema iba más allá de lo que pasaba adentro de la unidad de cuidados intensivos”, sostuvo.

Y continuó: “El miedo de tu familia y de la sociedad, el tener que decirle a una persona por teléfono que su ser querido estaba mal y que no lo podía ver, la tensión de no saber cuántas personas ingresarían mañana, fueron y son cosas muy difíciles de atravesar; en este sentido, la vacuna no es una solución inmediata pero es el principio de un camino”.

primeros vacunados Posadas.jpg

¿Cómo llegó a ser el primer vacunado contra el coronavirus?

El intensivista estudió Medicina en la la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM-Cuba), a donde accedió luego de ganar una beca. "Acá estudiaba Medicina en la UBA y trabajaba y se me hacía muy difícil. Conocí esta oportunidad y me presenté; fue una gran experiencia estudiar en Cuba, el concepto de salud que tienen está centrado en la atención primaria", describió.

Sobre las expectativas en relación a la vacunación, señaló que "las vacunas abren la posibilidad de encontrar una solución, que no será inmediata, pero que por lo menos ponen un horizonte; el virus seguirá circulando pero lo que esperamos es que menos personas se enfermen graves y se pueda bajar la mortalidad".