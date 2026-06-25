A24.com se ubicó entre los medios más elegidos y con mayor confianza de la Argentina, según el Instituto Reuters

Detrás aparecen Clarín (44%), TV Pública News (43%), C5N y Minuto Uno (40%), Cadena 3 y Página/12 (39%), y Crónica (34%).

En ese contexto, el desempeño de A24.com cobra mayor relevancia. Con casi tres de cada cuatro argentinos que desconfían de las noticias que consumen, el medio se ubica entre las marcas con mayor nivel de confianza del país, consolidándose como uno de los principales puntos de referencia dentro del ecosistema informativo.

También entre las marcas más elegidas

El informe también ubica a A24.com entre las principales marcas informativas por alcance.En el consumo online, A24 registra un 19% de alcance semanal, ubicándose entre los cinco medios digitales más consultados del país, detrás de Infobae (38%), TN (35%), La Nación (23%) y Clarín (20%).

En el consumo offline, que contempla televisión, radio y medios gráficos, A24 alcanza un 21% de alcance semanal, posicionándose entre las señales informativas con mayor llegada del país, solo por detrás de TN (36%), Telefe Noticias (32%) y C5N (23%).

El escenario de los medios en la Argentina

El informe fue elaborado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford y analiza los hábitos de consumo de noticias en 48 países. La investigación se realizó a partir de una encuesta online de la consultora YouGov entre enero y febrero de este año, con la participación de casi 100.000 personas.

En el caso argentino, el estudio refleja un escenario desafiante para la industria periodística. Solo el 26% de los argentinos afirma confiar en las noticias, el nivel más bajo desde que comenzó la medición y seis puntos por debajo del registrado en 2025. Además, el interés por la actualidad continúa siendo reducido y apenas uno de cada diez usuarios paga por acceder a contenidos periodísticos.

El Reuters Institute también señala que el consumo informativo sigue desplazándose hacia las plataformas digitales y las redes sociales, aunque las marcas periodísticas consolidadas mantienen un papel central para millones de usuarios, tanto por su alcance como por la confianza que generan.

El relevamiento muestra un escenario complejo para el ecosistema de medios. Apenas el 26% de los argentinos dice confiar en las noticias, seis puntos menos que el año pasado y el nivel más bajo registrado desde que el Reuters Institute comenzó a medir este indicador en el país.

Las redes sociales continúan mostrando el predominio de Meta en el acceso a las noticias. Según el relevamiento, las plataformas de la compañía —Facebook, WhatsApp e Instagram— concentran las principales vías de consumo informativo: 43% de los encuestados se informa a través de Facebook, 38% mediante Instagram y 34% por WhatsApp.

Este conjunto mantiene el liderazgo desde la primera medición del Instituto Reuters en 2018, aunque con cambios internos significativos. En los últimos ocho años, Facebook y WhatsApp retrocedieron 17 y 10 puntos porcentuales respectivamente, mientras que Instagram creció 25 puntos. En conjunto, Meta conserva su dominio, pero sin expansión neta, ya que el avance de Instagram compensa las caídas de las otras dos plataformas.

En el resto del ecosistema, YouTube —propiedad de Alphabet, también dueña de Google— es utilizado por el 32% de los encuestados para informarse, con un aumento de entre 4 y 5 puntos respecto de 2025 y 2018. Más atrás aparecen TikTok, con 19% (un alza de 2 puntos), y X, con 10% (una caída de 2 puntos), que completan el ranking de plataformas relevadas en el informe de Reuters.