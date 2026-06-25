La contundente postura de Julia Mengolini sobre la denuncia contra Nacho Levy: "Tengan un poco de paciencia"

Julia Mengolini habló en Futurock sobre las denuncia pública que Cecilia Ce hizo contra su expareja, Nacho Levy. La periodista explicó por qué la emisora aún no fijó una postura oficial y reconoció la complejidad del tema.
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En Futurock, Julia Mengolini explicó por qué Futurock aún no emitió un comunicado sobre la denuncia contra Nacho Levy.
Julia Mengolini habló en Futurock sobre las denuncia pública que Cecilia Ce hizo contra su expareja, Nacho Levy. La periodista explicó por qué la emisora aún no fijó una postura oficial y reconoció la complejidad del tema.
“Tengan un poco de paciencia, sabemos que hay mucha ansiedad por escuchar que acá haya algún pronunciamiento al respecto”, señaló al inicio y dejó en claro que la situación los atraviesa tanto por la cercanía con Levy como por la temática en cuestión.
Con sinceridad, Mengolini admitió que no quieren precipitarse: “Estamos esperando un poquito para no ser la incontinencia del streaming. Esa incontinencia de que porque hay que decir algo, entonces digámoslo ya. Hay que pensarlo bien”.
La periodista subrayó que detrás de Levy existe una organización social que consideran clave. “Detrás de Nacho Levy hay una organización social muy importante que es La Garganta Poderosa. Lo que estamos esperando es algún pronunciamiento, sobre todo, de las mujeres de La Garganta Poderosa”, explicó.
Para Mengolini, el foco ya no está en el dirigente sino en la continuidad de la agrupación. “A nadie le importa ya el destino de Nacho Levy. Lo que importa ahora es la preservación de una organización social que tiene un trabajo impecable y muy valioso”, afirmó.
En su repaso, recordó las acusaciones que trascendieron en los últimos días: “Hay una denuncia de la ex de Nacho Levy, la licenciada Ce, que dice que él tiene una forma muy violenta de relacionarse”. También mencionó que otra expareja se expresó en redes respaldando esos dichos.
Por último, uno de sus compañeros de programa aseguró: “No lo vamos a encubrir. Si aparecen más testimonios de otras mujeres también lo vamos a contar”.
Con una serie de publicaciones en Instagram, Cecilia Ce abrió un costado íntimo de su vida y relató cómo atravesó una relación marcada por el abuso emocional. Su relato, cargado de sinceridad y coraje, expuso la violencia psicológica que padeció y la manera en que consiguió dejar atrás esa etapa.
El testimonio apareció poco después de su separación de Nacho Levy, periodista de La Garganta Poderosa, y rápidamente generó repercusión entre quienes la siguen. En ese marco, la sexóloga eligió agradecer el acompañamiento recibido. “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo. Estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, escribió, dejando ver la importancia del sostén colectivo.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse y muchas de ellas cuestionaban cómo una psicóloga podía atravesar un vínculo de maltrato. Ante esas voces, Cecilia respondió con firmeza y con una reflexión que buscó derribar prejuicios. “Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”, expresó.
La decisión de contar su experiencia públicamente, explicó, tuvo un propósito claro: visibilizar una forma de violencia que suele quedar oculta y, al mismo tiempo, brindar herramientas a quienes puedan estar atravesando algo similar. “Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, afirmó.