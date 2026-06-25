La contundente postura de Julia Mengolini sobre la denuncia contra Nacho Levy: "Tengan un poco de paciencia"

Para Mengolini, el foco ya no está en el dirigente sino en la continuidad de la agrupación. “A nadie le importa ya el destino de Nacho Levy. Lo que importa ahora es la preservación de una organización social que tiene un trabajo impecable y muy valioso”, afirmó.

En su repaso, recordó las acusaciones que trascendieron en los últimos días: “Hay una denuncia de la ex de Nacho Levy, la licenciada Ce, que dice que él tiene una forma muy violenta de relacionarse”. También mencionó que otra expareja se expresó en redes respaldando esos dichos.

Por último, uno de sus compañeros de programa aseguró: “No lo vamos a encubrir. Si aparecen más testimonios de otras mujeres también lo vamos a contar”.

Qué dijo Cecilia Ce reveló sobre el calvario que vivió tras separarse de Nacho Levy

Con una serie de publicaciones en Instagram, Cecilia Ce abrió un costado íntimo de su vida y relató cómo atravesó una relación marcada por el abuso emocional. Su relato, cargado de sinceridad y coraje, expuso la violencia psicológica que padeció y la manera en que consiguió dejar atrás esa etapa.

El testimonio apareció poco después de su separación de Nacho Levy, periodista de La Garganta Poderosa, y rápidamente generó repercusión entre quienes la siguen. En ese marco, la sexóloga eligió agradecer el acompañamiento recibido. “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo. Estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, escribió, dejando ver la importancia del sostén colectivo.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y muchas de ellas cuestionaban cómo una psicóloga podía atravesar un vínculo de maltrato. Ante esas voces, Cecilia respondió con firmeza y con una reflexión que buscó derribar prejuicios. “Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”, expresó.

La decisión de contar su experiencia públicamente, explicó, tuvo un propósito claro: visibilizar una forma de violencia que suele quedar oculta y, al mismo tiempo, brindar herramientas a quienes puedan estar atravesando algo similar. “Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, afirmó.