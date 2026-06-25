Declararon feriado el lunes 29 de junio y se extiende el fin de semana largo

En esta oportunidad, el lunes 29 de junio será una jornada no laborable para los habitantes de Capitán Sarmiento y de Martínez de Hoz, una localidad perteneciente al partido bonaerense de Lincoln.

La fecha tiene como objetivo recordar el nacimiento institucional de estas comunidades, por lo que las autoridades locales establecieron el día como una jornada conmemorativa.

Para quienes estén incluidos dentro del alcance de esta medida, el descanso comenzará desde el sábado 27 de junio y se extenderá hasta el lunes 29, conformando así una pausa de 72 horas antes de retomar las actividades habituales.

Quiénes tendrán el lunes libre y podrán aprovechar el fin de semana largo

A diferencia de los feriados nacionales, que alcanzan a trabajadores de todo el territorio argentino, los feriados locales tienen un alcance más reducido y dependen de cada jurisdicción.

En este caso puntual, la jornada beneficiará principalmente a los empleados de la administración pública local y a los trabajadores del Banco Provincia que cumplen funciones en las zonas alcanzadas.

Para estos sectores, el lunes 29 de junio funcionará como un día de descanso oficial, permitiendo organizar actividades personales, familiares o recreativas.

La situación es diferente para quienes trabajan en empresas privadas. En esos casos, la aplicación del feriado puede depender de la decisión de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores necesariamente tendrán garantizado el día libre.

Esto significa que mientras algunos empleados podrán disfrutar del fin de semana largo completo, otros deberán consultar con sus respectivas empresas si la fecha será considerada no laborable.

Capitán Sarmiento y Martínez de Hoz: las localidades que celebran su aniversario

El motivo detrás del feriado está relacionado con la historia local. Tanto Capitán Sarmiento como Martínez de Hoz celebran fechas vinculadas con sus orígenes y desarrollo como comunidades.

Los aniversarios fundacionales suelen convertirse en jornadas especiales para los municipios bonaerenses, ya que representan momentos importantes en la identidad de cada localidad.

Durante estas fechas suelen realizarse actos oficiales, actividades culturales y encuentros comunitarios, aunque la modalidad puede variar según la organización de cada municipio.

Más allá de los festejos, el reconocimiento del aniversario también genera un impacto en la vida cotidiana de los habitantes, ya que implica una modificación temporal de la actividad laboral y administrativa.

Una oportunidad para viajar, descansar o hacer planes pendientes

Los fines de semana largos suelen ser aprovechados de distintas maneras por los argentinos. Algunos optan por realizar pequeñas escapadas turísticas, mientras que otros aprovechan el tiempo libre para descansar o resolver actividades personales.

En este caso, quienes tengan libre el lunes 29 de junio podrán contar con una jornada adicional para organizar planes sin necesidad de esperar al próximo feriado nacional.

El turismo interno suele ser uno de los sectores que más movimiento registra durante estas fechas. Hoteles, restaurantes, destinos cercanos y espacios recreativos suelen recibir visitantes que buscan desconectarse de la rutina.

Sin embargo, también existe una gran cantidad de personas que utilizan estos días para permanecer en sus hogares, compartir tiempo con familiares o simplemente recuperar energías.

El próximo feriado nacional será el 9 de julio

Después de este feriado local, la próxima fecha de descanso de alcance nacional será el jueves 9 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia argentina.

Esa jornada es uno de los feriados inamovibles del calendario oficial y recuerda la declaración de independencia realizada en 1816 por el Congreso reunido en Tucumán.

Al caer jueves, muchos trabajadores podrían analizar la posibilidad de combinar esa fecha con días adicionales para lograr una pausa más extensa, aunque eso dependerá de cada situación laboral.

Cuáles son los feriados nacionales que quedan en 2026

Más allá del feriado del 29 de junio, el calendario argentino todavía conserva varias fechas importantes durante la segunda mitad del año.

Entre los feriados nacionales inamovibles que quedan se encuentran:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas tienen una característica particular: permanecen fijas en el calendario y no pueden ser trasladadas.

Por otro lado, también aparecen feriados trasladables que pueden modificar su ubicación según las disposiciones oficiales.

Los feriados trasladables que restan en el año

Dentro del grupo de feriados trasladables aparecen distintas fechas históricas que forman parte del calendario nacional.

Entre ellos se encuentran:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estas jornadas pueden tener modificaciones según las normas aplicadas para organizar los descansos y favorecer la actividad turística.

Los fines de semana largos generados a partir de estos movimientos suelen ser considerados estratégicos para incentivar viajes y consumo dentro del país.

Días no laborables: cuáles quedan previstos

Además de los feriados nacionales y locales, el calendario también contempla algunos días no laborables.

Estas fechas tienen una diferencia importante respecto de los feriados tradicionales: su aplicación puede depender del sector, la actividad o las decisiones correspondientes.

Los días no laborables previstos son:

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

En estos casos, las condiciones pueden variar según el ámbito laboral y las normas vigentes para cada actividad.

Un calendario con varias oportunidades de descanso

Con el avance del año, los trabajadores argentinos continúan atentos a las fechas que permiten cortar la rutina. El feriado local del lunes 29 de junio representa una nueva oportunidad para quienes viven y trabajan en las zonas alcanzadas.

Aunque no tendrá impacto nacional, para los habitantes de Capitán Sarmiento y Martínez de Hoz significará un descanso extra justo antes del inicio de julio, un mes que traerá una de las fechas patrias más importantes del país.

Mientras algunos aprovecharán para viajar, otros para compartir actividades familiares o simplemente descansar, la jornada volverá a poner en foco la importancia de los feriados como momentos de pausa dentro del calendario laboral.

La combinación entre aniversarios locales, celebraciones históricas y feriados nacionales seguirá marcando el ritmo de los próximos meses, con varias fechas todavía disponibles para planificar descansos.