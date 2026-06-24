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CUMPLEAÑOS DEL CAPITÁN

Video: el mensaje especial con el que línea 39 homenajeó a Lionel Messi por su cumpleaños

La empresa modificó las pantallas externas de sus unidades para saludar al capitán de la Selección argentina por sus 39 años. El futbolista celebró su cumpleaños en la concentración del equipo nacional, en plena disputa del Mundial 2026.

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La empresa modificó las pantallas externas de sus unidades para saludar al capitán de la Selección argentina por sus 39 años. (Foto: A24)

La empresa modificó las pantallas externas de sus unidades para saludar al capitán de la Selección argentina por sus 39 años. (Foto: A24)

La línea 39 de colectivos sorprendió este miércoles a sus pasajeros con un homenaje dedicado a Lionel Messi por su cumpleaños número 39. La empresa modificó las pantallas externas de sus unidades para saludar al capitán de la Selección argentina, un gesto que rápidamente se viralizó en las redes sociales a través de videos compartidos por usuarios.

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Lionel Messi cumple 39 años. El mejor futbolista de la historia. (Foto: Gentileza World Cup 2026 en X)

El reconocimiento coincidió con una fecha especial para el futbolista, que celebró un nuevo aniversario mientras permanece concentrado junto al plantel argentino durante el Mundial 2026.

Messi festejó junto a sus compañeros mientras la Selección argentina se prepara para disputar su último partido de la fase de grupos frente a Jordania. El encuentro se jugará el sábado desde las 23 y el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El festejo junto a la Selección

El cumpleaños del capitán también generó una gran cantidad de mensajes en redes sociales. Entre ellos se destacó el saludo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó en sus cuentas oficiales una dedicatoria para el rosarino.

"El hombre que cambió la historia del fútbol mundial", expresó la AFA. Además, repasó algunos de los principales logros de su carrera con la camiseta argentina, entre ellos el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.

También se sumó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales. “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor", escribió.

La celebración continuó en la concentración argentina. El plantel sorprendió a Messi con una torta decorada con los colores celeste y blanco y el número 39. El propio futbolista compartió una imagen del festejo en sus redes sociales.

“Gracias”, escribió el capitán junto a la foto. Luego agregó: "Anoche arrancamos con una linda sorpresa".

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