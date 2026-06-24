Video: el mensaje especial con el que línea 39 homenajeó a Lionel Messi por su cumpleaños

"El hombre que cambió la historia del fútbol mundial", expresó la AFA. Además, repasó algunos de los principales logros de su carrera con la camiseta argentina, entre ellos el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.

También se sumó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales. “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor", escribió.

La celebración continuó en la concentración argentina. El plantel sorprendió a Messi con una torta decorada con los colores celeste y blanco y el número 39. El propio futbolista compartió una imagen del festejo en sus redes sociales.

“Gracias”, escribió el capitán junto a la foto. Luego agregó: "Anoche arrancamos con una linda sorpresa".