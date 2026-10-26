Abel Pintos, Luciano Pereyra y más: quiénes son los artistas que participarán de la visita del Papa a la Argentina

En la previa y durante la misa prevista en el Monumento de los Españoles estarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

Por su parte, Agustín Day fue confirmado para el encuentro dedicado al mundo del trabajo, también en la Ciudad de Buenos Aires.

La programación incluirá además una actividad destinada a los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí se presentarán Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, el Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Jorge Rojas y Jairo, entre los artistas que estarán en Córdoba

Córdoba también tendrá una destacada presencia musical durante las actividades previstas en la visita de León XIV. Para la vigilia y la misa en FAdeA fueron anunciados José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

La programación combinará solistas, agrupaciones musicales y coros, con el objetivo de acompañar las celebraciones previstas en la provincia.

La música que acompañará la visita a Luján

La Basílica de Nuestra Señora de Luján será otro de los escenarios de las actividades. Para la vigilia y la misa en ese lugar fueron confirmados Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

La presencia de músicos y bailarines de diferentes estilos forma parte de una propuesta que busca mostrar la diversidad cultural argentina a lo largo de los encuentros con el Papa.

Más de 600 coreutas y 200 músicos en las ceremonias

Además de los artistas anunciados para cada actividad, la organización informó que más de 600 coreutas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas.

Los nombres difundidos corresponden a una primera tanda de participantes. La organización anticipó que habrá nuevas confirmaciones en los próximos días, a medida que se complete la programación artística de la visita.

La iniciativa apunta a integrar música, canto y danza en las distintas actividades y a reflejar el carácter federal del encuentro, con representantes de diversas expresiones culturales del país.