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Abel Pintos, Luciano Pereyra y más: quiénes son los artistas que participarán de la visita del Papa a la Argentina

El espiscopado confirmó los primeros nombres de músicos y bailarines que estarán en las celebraciones previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Más de 600 coreutas y 200 músicos acompañarán las ceremonias litúrgicas durante el recorrido del Santo Padre.

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Abel Pintos, Jorge Rojas y Luciano Pereyra: los artistas que participarán de la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá música en distintos puntos de su agenda. La organización del viaje anunció una primera lista de artistas que participarán de los encuentros y celebraciones previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con propuestas que combinarán música popular, canto coral y danza.

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Entre los nombres confirmados figuran Abel Pintos, Jorge Rojas, Jairo y Luciano Pereyra, además de otros músicos, agrupaciones y bailarines que formarán parte de las actividades. Según informaron los organizadores, la nómina se ampliará en los próximos días.

La propuesta artística busca reunir expresiones de distintas regiones del país y acompañar las actividades del Papa, con especial participación en los encuentros destinados a jóvenes, familias y trabajadores.

Quiénes participarán de las celebraciones en Buenos Aires

La agenda porteña incluirá presentaciones en distintas actividades vinculadas con la visita papal. En el encuentro con el personal de servicio y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, participarán Abel Pintos y el coro de la institución.

En la previa y durante la misa prevista en el Monumento de los Españoles estarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

Por su parte, Agustín Day fue confirmado para el encuentro dedicado al mundo del trabajo, también en la Ciudad de Buenos Aires.

La programación incluirá además una actividad destinada a los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí se presentarán Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, el Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Jorge Rojas y Jairo, entre los artistas que estarán en Córdoba

Córdoba también tendrá una destacada presencia musical durante las actividades previstas en la visita de León XIV. Para la vigilia y la misa en FAdeA fueron anunciados José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

La programación combinará solistas, agrupaciones musicales y coros, con el objetivo de acompañar las celebraciones previstas en la provincia.

La música que acompañará la visita a Luján

La Basílica de Nuestra Señora de Luján será otro de los escenarios de las actividades. Para la vigilia y la misa en ese lugar fueron confirmados Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

La presencia de músicos y bailarines de diferentes estilos forma parte de una propuesta que busca mostrar la diversidad cultural argentina a lo largo de los encuentros con el Papa.

Más de 600 coreutas y 200 músicos en las ceremonias

Además de los artistas anunciados para cada actividad, la organización informó que más de 600 coreutas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas.

Los nombres difundidos corresponden a una primera tanda de participantes. La organización anticipó que habrá nuevas confirmaciones en los próximos días, a medida que se complete la programación artística de la visita.

La iniciativa apunta a integrar música, canto y danza en las distintas actividades y a reflejar el carácter federal del encuentro, con representantes de diversas expresiones culturales del país.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Anunció una gira por Argentina, Uruguay y Perú, con eventos musicales y religiosos.
  • Artistas confirmados: Abel Pintos, Jorge Rojas, Jairo y Luciano Pereyra actuarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
  • Participación masiva: Más de 600 coreutas y 200 músicos acompañarán las ceremonias litúrgicas y encuentros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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