Rodrigo Lussich se reencontró con una importante figura en el casamiento de Ghidone y se amigaron: "Me hizo bien..."

"Después de los bailes charlamos un ratito con Flor y a mí me hizo bien. Hemos tenido nuestras diferencias pero ella me sacó un tema, yo otro, me preguntó por la producción que ella había trabajado acá. Charlamos un ratito pero bien", reconoció este lunes Rodrigo Lussich.

Y agregó sobre esa cordial charla con Flor De La V: "Ya nos seguimos en Instagram y ya le puse algún like de la fiesta. Tocamos algunos temas que están ahora como en vigencia pero del pasado nada. Se dio así y a mí me hizo bien".

En ese sentido, recordó el enfrentamiento que mantuvieron: "Cuando nosotros volvimos a Intrusos ella hizo un descargo que resultó doloroso, yo también he dicho cosas que le resultaron dolorosas y que yo admití que me había pasado algún pueblo, pero creo que cada uno entendió el silencio", cerró el conductor feliz por dejar atrás la tensión con la conductora.

Las mejores fotos del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero

La bailarina Andrea Ghidone y el empresario Pablo Otero festejaron su casamiento en un evento con muchos famosos presentes, shows musicales y lágrimas de emoción.

El evento tuvo lugar en el en Rüt Haus y la pareja tuvo su ingreso al salón entre aplausos y una profunda emoción por parte de los recién casados. "Dijimos que sí, rodeados de las personas que más amamos", expresó profunda la artista uruguaya en su posteo de Instagram.

La pareja formalizó así su vínculo rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo entre las que se destacaron: Susana Roccasalvo, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, Barbie Simons, Rocío Marengo, Rodrigo Lussich, Daniel Ambrosino, Flor de la V, Fede Bal y Evelyn Botto, y la periodista Débora D'Amato, entre otros.

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