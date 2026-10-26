Visita del papa León XIV a la Argentina: qué avenidas y calles ya registran cortes y desvíos

El martes 3 de noviembre: cortes totales en el tramo comprendido entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento, para permitir la descarga de materiales y el armado de las estructuras principales, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. La circulación quedará reducida a dos carriles por sentido.

Desde el miércoles 4 hasta el sábado 14 de noviembre: se implementarán cortes totales de manera progresiva en un tramo más extenso de la avenida del Libertador, entre la avenida Olleros y la calle Ugarteche.

Las inmediaciones del Monumento de los Españoles concentrarán buena parte de las tareas, ya que allí se desarrollarán algunas de las principales actividades públicas de León XIV.

Ante las restricciones, las autoridades recomiendan anticipar los traslados y utilizar recorridos alternativos para evitar demoras.

La agenda del papa León XIV en la Argentina: día por día

El Papa visitará el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján. La agenda incluye reuniones institucionales, encuentros sociales, celebraciones religiosas y una visita pastoral.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, en un vuelo procedente de Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde participará de una ceremonia protocolar y mantendrá una audiencia privada con el presidente Javier Milei.

La jornada continuará en el Palacio Libertad, con un encuentro junto a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Lunes 9 de noviembre: visita a Claypole y misa en Palermo

El segundo día estará centrado en las actividades pastorales y sociales. Por la mañana, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

A las 11.30 regresará a Palermo para celebrar una misa multitudinaria en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

Por la tarde, se reunirá con sindicalistas y representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. También participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar. Además, mantendrá un encuentro con integrantes y autoridades de la Iglesia local.

Tras regresar a Buenos Aires por la tarde, encabezará a las 20.15 una vigilia espiritual con miles de jóvenes en el área del Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel y despedida en Luján

La última jornada de la visita incluirá una actividad pastoral en un establecimiento penitenciario federal, donde el Papa llevará un mensaje a las personas privadas de la libertad.

Luego viajará a Luján para celebrar una misa de despedida frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Se espera la llegada de fieles de distintos puntos del país.

Tras finalizar las actividades, León XIV partirá rumbo a Perú para continuar su gira apostólica por América Latina.

Imagen creada con IA

Hasta cuándo habrá complicaciones para circular

Los cortes vinculados con el armado de las estructuras para la visita papal se extenderán hasta el sábado 14 de noviembre, aunque las restricciones variarán según el tramo y la etapa de los trabajos.

El sector de Palermo, en particular las inmediaciones del Monumento de los Españoles, será uno de los puntos más afectados durante los preparativos y las celebraciones.