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Visita del papa León XIV a la Argentina: qué avenidas y calles ya registran cortes y desvíos

La Ciudad puso en marcha un operativo especial para montar los escenarios y las estructuras que utilizará el Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Las restricciones sobre la Avenida del Libertador se extenderán progresivamente hasta el 14 de noviembre.

Visita del papa León XIV a la Argentina: qué avenidas y calles ya registran cortes y desvíos

Visita del papa León XIV a la Argentina: qué avenidas y calles ya registran cortes y desvíos

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya genera cambios en la circulación de la Ciudad de Buenos Aires. A casi dos semanas del inicio de su visita pastoral, comenzaron los cortes de tránsito en Palermo para avanzar con el montaje de los escenarios y las estructuras que se utilizarán durante las celebraciones multitudinarias previstas en el país.

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El Papa León XIV recibió del presidente de Franco Bartolacci, un informe sore la crisis de la universidad pública (Foto: CIN).

El operativo organizado por el Gobierno porteño contempla restricciones totales y parciales sobre la Avenida del Libertador, especialmente en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Los trabajos comenzaron el sábado 24 de octubre y se extenderán, con distintas modalidades, hasta el 14 de noviembre.

A estas complicaciones se suman las interrupciones nocturnas sobre la avenida Lugones por las obras del Anillo Pampa, que conectará el Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata.

Visita del papa León XIV: cuáles son los cortes en Palermo

El esquema de restricciones sobre la avenida del Libertador se desarrollará en distintas etapas, a medida que avancen las tareas de preparación para los actos papales.

  • El martes 3 de noviembre: cortes totales en el tramo comprendido entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento, para permitir la descarga de materiales y el armado de las estructuras principales, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. La circulación quedará reducida a dos carriles por sentido.

  • Desde el miércoles 4 hasta el sábado 14 de noviembre: se implementarán cortes totales de manera progresiva en un tramo más extenso de la avenida del Libertador, entre la avenida Olleros y la calle Ugarteche.

Las inmediaciones del Monumento de los Españoles concentrarán buena parte de las tareas, ya que allí se desarrollarán algunas de las principales actividades públicas de León XIV.

Ante las restricciones, las autoridades recomiendan anticipar los traslados y utilizar recorridos alternativos para evitar demoras.

La agenda del papa León XIV en la Argentina: día por día

El Papa visitará el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján. La agenda incluye reuniones institucionales, encuentros sociales, celebraciones religiosas y una visita pastoral.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

  • León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, en un vuelo procedente de Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín.
  • Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde participará de una ceremonia protocolar y mantendrá una audiencia privada con el presidente Javier Milei.
  • La jornada continuará en el Palacio Libertad, con un encuentro junto a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Lunes 9 de noviembre: visita a Claypole y misa en Palermo

  • El segundo día estará centrado en las actividades pastorales y sociales. Por la mañana, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.
  • A las 11.30 regresará a Palermo para celebrar una misa multitudinaria en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.
  • Por la tarde, se reunirá con sindicalistas y representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. También participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

  • El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar. Además, mantendrá un encuentro con integrantes y autoridades de la Iglesia local.
  • Tras regresar a Buenos Aires por la tarde, encabezará a las 20.15 una vigilia espiritual con miles de jóvenes en el área del Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel y despedida en Luján

  • La última jornada de la visita incluirá una actividad pastoral en un establecimiento penitenciario federal, donde el Papa llevará un mensaje a las personas privadas de la libertad.
  • Luego viajará a Luján para celebrar una misa de despedida frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Se espera la llegada de fieles de distintos puntos del país.
  • Tras finalizar las actividades, León XIV partirá rumbo a Perú para continuar su gira apostólica por América Latina.
Imagen creada con IA

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Hasta cuándo habrá complicaciones para circular

Los cortes vinculados con el armado de las estructuras para la visita papal se extenderán hasta el sábado 14 de noviembre, aunque las restricciones variarán según el tramo y la etapa de los trabajos.

El sector de Palermo, en particular las inmediaciones del Monumento de los Españoles, será uno de los puntos más afectados durante los preparativos y las celebraciones.

En pocas palabras

  • Visita papal: Inician cortes de tránsito en Palermo para el montaje de escenarios del papa León XIV, afectando la avenida del Libertador hasta el 14 de noviembre.
  • Agenda papal: El Sumo Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y 11 de noviembre, con encuentros institucionales y celebraciones religiosas.
  • Restricciones viales: Los cortes en la avenida del Libertador, especialmente cerca del Monumento de los Españoles, se extenderán progresivamente hasta el 14 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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