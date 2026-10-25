Luciano Pereyra anunció entre lágrimas que le cantará al Papa León XIV en Argentina: el video

Cargado de emoción por la noticia, el cantante sumó “Solo le pido a Dios” a la lista de temas del show, coronando una noche cargada de emoción y confirmando, una vez más, el vínculo profundo entre su música, su fe y sus raíces.

La anterior experiencia de Luciano Pereyra frente a un Papa

En agosto de 2000, cuando tenía apenas 18 años, Luciano Pereyra fue elegido como representante de la juventud latinoamericana para interpretar Sólo le pido a Dios, de León Gieco, ante San Juan Pablo II durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, en el marco del Jubileo 2000.

Aquella actuación, frente a millones de jóvenes reunidos en Tor Vergata, Roma, marcó un momento inolvidable en sus comienzos artísticos.

Ahora, más de dos décadas después, su voz volverá a acompañar una celebración papal, esta vez en su tierra y frente al santuario de la Patrona de la Argentina. Un encuentro que une su historia personal, sus raíces y su vínculo con la fe.

Durante la celebración, el artista interpretará, entre otras canciones, Si no es contigo, su reciente lanzamiento y primer adelanto de su próximo material discográfico, con el que inicia una nueva etapa musical marcada por sus raíces folklóricas y una sonoridad pop contemporánea.