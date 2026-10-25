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Luciano Pereyra anunció entre lágrimas que le cantará al Papa León XIV en Argentina: el video

El cantante Luciano Pereyra confirmó con profunda emoción que cantará ante el Sumo Pontífice en Luján cuando visite la Argentina en el mes de noviembre.

25 oct 2026, 13:05
Luciano Pereyra anunció entre lágrimas que le cantará al Papa León XIV en Argentina: el video

Luciano Pereyra anunció entre lágrimas que le cantará al Papa León XIV en Argentina: el video

Luciano Pereyra anunció entre lágrimas que le cantará al Papa León XIV en Argentina: el video

Luciano Pereyra anunció entre lágrimas que le cantará al Papa León XIV en Argentina: el video

Luciano Pereyra anunció el sábado por la noche que le cantará al papa León XIV en Luján, en lo que será una visita histórica a la Argentina prevista del 8 al 11 de noviembre, después de la operación de pulmón del sumo pontífice a mediados de octubre y su positiva recuperación.

Veintiséis años después de cantar ante San Juan Pablo II en Roma, el cantante volverá a presentarse frente a un Papa. El reconocido artista argentino participará de la Santa Misa que el Papa León XIV presidirá el próximo 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, su ciudad natal.

El anuncio llegó en una noche especial durante su octavo Movistar Arena cuando Luciano Pereyra compartió con el público la noticia que le habían confirmado hacía apenas unos minutos, antes de interpretar la última canción del show.

"Me acaban de confirmar que en mi ciudad, Luján, le voy a cantar al Papa", dijo el artista entre lágrimas conmovido por la novedad y en medio de una gran ovación del público.

Cargado de emoción por la noticia, el cantante sumó “Solo le pido a Dios” a la lista de temas del show, coronando una noche cargada de emoción y confirmando, una vez más, el vínculo profundo entre su música, su fe y sus raíces.

La anterior experiencia de Luciano Pereyra frente a un Papa

En agosto de 2000, cuando tenía apenas 18 años, Luciano Pereyra fue elegido como representante de la juventud latinoamericana para interpretar Sólo le pido a Dios, de León Gieco, ante San Juan Pablo II durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, en el marco del Jubileo 2000.

Aquella actuación, frente a millones de jóvenes reunidos en Tor Vergata, Roma, marcó un momento inolvidable en sus comienzos artísticos.

Ahora, más de dos décadas después, su voz volverá a acompañar una celebración papal, esta vez en su tierra y frente al santuario de la Patrona de la Argentina. Un encuentro que une su historia personal, sus raíces y su vínculo con la fe.

Durante la celebración, el artista interpretará, entre otras canciones, Si no es contigo, su reciente lanzamiento y primer adelanto de su próximo material discográfico, con el que inicia una nueva etapa musical marcada por sus raíces folklóricas y una sonoridad pop contemporánea.

     

 

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