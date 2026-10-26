Oficial: el Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina, Uruguay y Perú

ALEGRÍA ENORME...!!! — Javier Milei (@JMilei) October 26, 2026

León XIV: "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros"

El Papa sabe perfectamente el clima de "grieta" que hay en esta región del mundo. Se vio en la gran paridad de la elección en Brasil. Pero que haya sido una fiesta democrática sin incidentes - Flávio Bolsonaro sin aceptar la derrota quedó fuera de escuadra - es una señal de marcado optimismo.

León XIV llegará - tal vez escuchando lo que decía Francisco - en un año "no electoral" en la Argentina. Y podrá cumplir sin inconvenientes todo el programa establecido. Al menos, el Vaticano no ha hablado de ningún cambio a la agenda original que es un verdadero desafío para el Santo Padre, recién operado de un tumor en un pulmón.

Aunque los últimos informes médicos abrieron la puerta para la noticia que conocimos este lunes: "El Papa no tiene ningún impedimento médico para realizar su viaje a Sudamérica", dijo el Dr. Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó en la Clínica Gemelli.

Es oficial. El papa León XIV estará en la Argentina en noviembre. (Foto: A24.com)

La agenda del Papa en Uruguay, Argentina y Perú

Otro de los anticipos de que el viaje se confirmaría surgió por casualidad (¿o no?). Fue cuando en San Pedro, al aire libre, una pareja de argentinos pudo saludarlo al estar ya dado de alta. "Argentina, ¡allá vamos!", los saludó con entusiasmo León XIV.

Resta confirmar que nada se modificará, pero hay razones para pensar que eso no pasará. Al menos en nuestro país. Por lo tanto, la agenda original es la siguiente.

La agenda del papa León XIV en la Argentina

El Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esas jornadas, combinará actividades protocolares, celebraciones religiosas y encuentros pastorales en Buenos Aires y Córdoba.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

La primera jornada estará centrada en la recepción oficial y las reuniones institucionales.

16.30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

17.00: visita al Monumento al General San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación.

18.30: visita al Palacio Libertad.

La reunión con Milei será uno de los principales puntos políticos de la visita, en el marco de una agenda que también tendrá actividades con referentes religiosos, dirigentes sociales y autoridades eclesiásticas.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y encuentros sociales y religiosos

El segundo día tendrá un perfil principalmente pastoral y social. León XIV comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego encabezará una celebración religiosa de convocatoria masiva.

09.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11.30: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

16.10: encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

La jornada incluirá espacios de diálogo con organizaciones sociales y sindicales, además de reuniones destinadas a fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades religiosas.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes, el Papa se trasladará a Córdoba para celebrar una misa y mantener encuentros con representantes de la Iglesia local. Por la tarde regresará a Buenos Aires, donde participará de una vigilia con jóvenes.

07.30: vuelo hacia la provincia de Córdoba.

09.00: llegada a Córdoba.

10.00: santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15.15: encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: vuelo de regreso a Buenos Aires.

18.10: llegada a Buenos Aires.

20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La visita a Córdoba será uno de los principales desplazamientos del itinerario argentino y permitirá al Pontífice mantener contacto con representantes de la Iglesia fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y salida hacia Perú

La última jornada en el país estará marcada por dos actividades de fuerte contenido pastoral: la visita a un complejo penitenciario y la celebración de una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

08.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10.00: santa misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

14.00: vuelo hacia Lima, Perú.

Con esa partida concluirá la etapa argentina de la gira, que forma parte del viaje apostólico regional previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

Una visita condicionada por la recuperación, pero confirmada por el Vaticano

La confirmación médica despeja, por el momento, las dudas sobre la posibilidad de que León XIV pueda cumplir con una agenda que incluye desplazamientos, celebraciones multitudinarias y numerosos encuentros institucionales y pastorales.

La Santa Sede remarcó que el Papa continúa recuperándose y que sus actividades se organizan teniendo en cuenta las indicaciones de los médicos. Con ese criterio, el Vaticano ratificó el programa de la visita a Uruguay, la Argentina y Perú, sin anunciar modificaciones en las actividades previstas para el territorio argentino.