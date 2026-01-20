Una avioneta tuvo una falla en el motor y aterrizó de emergencia en plena ruta que va a la Costa Atlántica
Por el hecho, ocurrido en General Madariaga, el tránsito quedó interrumpido y no se registraron heridos. La aeronave fue desplazada hasta la banquina para liberar la calzada.
Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta 56 (Foto: Policía Pinamar)
Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia sobre la Ruta Provincial 56, a la altura de General Madariaga, en cercanías de Pinamar, luego de sufrir una falla en el motor durante el vuelo. A pesar de la maniobra de riesgo, no se registraron heridos y el tránsito en la zona ya funciona con normalidad.
El episodio ocurrió cuando el piloto Leandro Dinatolo, de 51 años, volaba desde Cañuelas con destino al aeródromo de Villa Gesell. En pleno trayecto, al llegar al kilómetro 36 de la Ruta 56, el piloto advirtió una falla mecánica en el motor de la avioneta bimotor que comandaba.
Ante la situación crítica y tras constatar que contaba con toda la documentación en regla, Dinatolo tomó una decisión clave para evitar un accidente mayor: descender y realizar un aterrizaje de emergencia directamente sobre la ruta. La maniobra se concretó sin inconvenientes y permitió que la aeronave tocara tierra de manera controlada.
El operativo se vio dificultado en los primeros minutos debido a que la zona presenta escasa o nula señal telefónica, lo que complicó las comunicaciones iniciales. Sin embargo, con el correr del tiempo se logró dar aviso a las autoridades y coordinar las tareas de seguridad correspondientes.
Por prevención, la avioneta fue desplazada hasta la banquina para liberar la calzada. Si bien el tránsito estuvo interrumpido de manera momentánea tras el aterrizaje, la circulación ya fue restablecida y no se reportaron demoras significativas en el corredor vial.
El episodio generó sorpresa entre los automovilistas que transitaban por la Ruta 56, aunque las autoridades remarcaron que la rápida reacción del piloto fue determinante para evitar consecuencias más graves.