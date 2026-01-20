Una avioneta tuvo una falla en el motor y aterrizó de emergencia en plena ruta que va a la Costa Atlántica

El episodio generó sorpresa

Por prevención, la avioneta fue desplazada hasta la banquina para liberar la calzada. Si bien el tránsito estuvo interrumpido de manera momentánea tras el aterrizaje, la circulación ya fue restablecida y no se reportaron demoras significativas en el corredor vial.

por-fortuna-no-hubo-heridos-y-el-transito-en-la-zona-no-se-encuentra-interrumpido-foto-policia-pinamar-DLKMC35OJFG5LHOELROKZG34IU Por fortuna, no hubo heridos y el tránsito en la zona no se encuentra interrumpido (Foto: Policía Pinamar)

El episodio generó sorpresa entre los automovilistas que transitaban por la Ruta 56, aunque las autoridades remarcaron que la rápida reacción del piloto fue determinante para evitar consecuencias más graves.