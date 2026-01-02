En vivo Radio La Red
INICIO DE VACACIONES

Aeroparque: 37 vuelos demorados en el inicio del éxodo por las vacaciones

Aunque las aerolíneas habían reprogramado los servicios, no hubo información oficial sobre los motivos y los pasajeros denunciaron falta de respuestas.

Un total de 37 vuelos registran demoras este viernes 2 de enero en el Aeroparque Jorge Newbery, una situación que generó malestar entre los pasajeros, muchos de los cuales aseguran que no recibieron explicaciones claras sobre los motivos de los retrasos.

Leé también Escándalo en Aeroparque: bajaron a tres pasajeros ebrios de un vuelo que iba a Florianópolis
Aunque las aerolíneas programaron y anunciaron las demoras con antelación, hasta el momento no hubo información oficial que detalle las causas. El primer vuelo en verse afectado fue el de las 8.40 de Flybondi con destino a Asunción, mientras que el último servicio con demora reportada corresponde a una salida prevista para las 18.40.

Aerolíneas Argentinas concentra una parte importante de los vuelos retrasados, especialmente en rutas de cabotaje, aunque no es la única empresa involucrada. En el aeropuerto se vive un clima de tensión, con pasajeros visiblemente molestos por la falta de respuestas.

Según trascendió, las demoras responden a la tormenta que sacudió a Córdoba ayer, que produjo el retraso de los vuelos hacia esa provincia y provocó la reorganización de vuelos. Pero, además, dejó a cuatro aviones sin poder operar este viernes.

El testimonio de los pasajeros

Si bien las compañías suelen notificar los cambios a través de WhatsApp o correo electrónico, varios viajeros afirmaron que se enteraron de las demoras recién al llegar a la terminal.

"En teoría salíamos a las tres de la tarde y salíamos a las 17.30, 17.40, si no me equivoco. Me apareció cuando hice el check-in. O sea, ni siquiera me llevó un mail, nada", destacaron dos jóvenes que volaban esta tarde a Bariloche.

“Vi en los carteles cuatro vuelos de Aerolíneas Argentinas demorados, pero nuestro vuelo por ahora no aparece”, contó una pasajera que debía viajar a Neuquén a las 11.30.

“No nos dieron ninguna explicación, como siempre”, expresó con enojo. “Ya lo esperábamos, por eso vinimos temprano”, agregó, y sostuvo que este tipo de situaciones se repite con frecuencia.

En contraste, una mujer que acompañó a su hija y a una amiga que viajaban a Bariloche contó que se enteraron del retraso a través de la aplicación de la empresa. Según relató, el vuelo tenía una hora de demora, pero destacó el sistema de avisos. “Te avisan todo por la app”, señaló, y afirmó que suelen viajar sin inconvenientes.

Por último, una familia que aguardaba la llegada de un vuelo indicó que recibió la notificación por WhatsApp el día anterior, aunque tampoco les informaron el motivo del retraso. El servicio a Bariloche estaba previsto para las 12, pero sabían que saldría con dos horas de demora. “Cuando salimos deberíamos estar llegando”, reclamaron.

