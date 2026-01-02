Aeroparque: 37 vuelos demorados en el inicio del éxodo por las vacaciones

El testimonio de los pasajeros

Si bien las compañías suelen notificar los cambios a través de WhatsApp o correo electrónico, varios viajeros afirmaron que se enteraron de las demoras recién al llegar a la terminal.

"En teoría salíamos a las tres de la tarde y salíamos a las 17.30, 17.40, si no me equivoco. Me apareció cuando hice el check-in. O sea, ni siquiera me llevó un mail, nada", destacaron dos jóvenes que volaban esta tarde a Bariloche.

“Vi en los carteles cuatro vuelos de Aerolíneas Argentinas demorados, pero nuestro vuelo por ahora no aparece”, contó una pasajera que debía viajar a Neuquén a las 11.30.

“No nos dieron ninguna explicación, como siempre”, expresó con enojo. “Ya lo esperábamos, por eso vinimos temprano”, agregó, y sostuvo que este tipo de situaciones se repite con frecuencia.

En contraste, una mujer que acompañó a su hija y a una amiga que viajaban a Bariloche contó que se enteraron del retraso a través de la aplicación de la empresa. Según relató, el vuelo tenía una hora de demora, pero destacó el sistema de avisos. “Te avisan todo por la app”, señaló, y afirmó que suelen viajar sin inconvenientes.

Por último, una familia que aguardaba la llegada de un vuelo indicó que recibió la notificación por WhatsApp el día anterior, aunque tampoco les informaron el motivo del retraso. El servicio a Bariloche estaba previsto para las 12, pero sabían que saldría con dos horas de demora. “Cuando salimos deberíamos estar llegando”, reclamaron.