¿Se va a poder usar el aire acondicionado en verano en la Ciudad?

El verano se aproxima y los porteños sufren con antelación por la próxima escalada de las temperaturas (Foto: archivo)

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó detalles este lunes sobre la prohibición del uso del aire acondicionado por el COVID-19, medida que generó polémica con la próxima llegada del verano y tras la reciente habilitación de atención en espacios cerrados, como bares y restaurantes porteños.

El funcionario explicó que existen tres modos de contagio:

"La gotita bala cuando yo hablo, que llega al metro o metro y medio. Toda gota que sale de mi boca tiene el virus. El 70% de las gotas bala no supera el barbijo, el otro 30% sí".

"El contagio por contacto de las superficies contaminadas, que no está probado".

"Por el mecanismo de aerosoles, gotitas más pequeñas que las gotas balas, que son muy livianas y quedan flotando en el aire. Para evitar este mecanismo es que se requiere la ventilación, especialmente en espacios cerrados".

Los equipos que inyectan aire del exterior son seguros y podrán usarse con una ventana abierta (Foto: archivo)

Sin embargo, no todos los equipos de aire acondicionado son iguales y no es lo mismo el ámbito público que el privado. "Si uno tiene equipos de aire con capacidad de inyectar aire exterior a presión, eso es muy bueno, porque con una ventana abierta provoca la circulación. El problema es con los aires que reciclan el aire interior. Ese debate es para los espacios públicos, no para el espacio privado", indicó Quirós.

Es por ello que las autoridades porteñas están cotejando que la circulación de aire esté ocurriendo de forma correcta en los espacios cerrados habilitados. "Hay que documentar que toman aire del exterior y es una ventilación cruzada, los iremos aprobando lugar por lugar", manifestó.