Alerta vuelos en vacaciones: vence la conciliación con controladores aéreos y podría haber nuevas medidas

Entre los reclamos se encuentran:

La reincorporación de trabajadores despedidos,

La revisión de condiciones laborales,

El cumplimiento del convenio colectivo de trabajo,

Mejoras en refrigerios,

Revisión de la complejidad operativa de los aeropuertos.

Al tratarse de una empresa estatal, la negociación salarial de EANA no se define de manera individual, sino que queda sujeta a los lineamientos de la Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Ese esquema responde a la política de ordenamiento fiscal que impulsa el Gobierno.

Hasta el momento, no hay un porcentaje paritario definido, lo que mantiene el conflicto abierto. Habitualmente, los acuerdos alcanzados con UPCN, gremio mayoritario del sector público, luego se trasladan al resto de los organismos estatales, incluso antes de que se cierren negociaciones particulares.

Una disputa que se arrastra desde 2025

El enfrentamiento entre EANA y Atepsa lleva meses. En julio, en la antesala de las vacaciones de invierno, el gremio anunció medidas que amenazaban con afectar vuelos, pero la conciliación obligatoria desactivó el conflicto. En agosto, sin embargo, se concretaron tres jornadas de paro que afectaron los despegues en todo el país, hasta que se alcanzó un acuerdo del 15% de aumento salarial en cuatro tramos.

Pese a ese entendimiento, en noviembre el gremio retomó las protestas con nueve jornadas de paro, enfocadas en vuelos de carga y con la paralización de capacitaciones y tareas de mantenimiento.

La tensión escaló nuevamente en diciembre, cuando Atepsa anunció medidas que incluían restricciones a vuelos de pasajeros en plena temporada alta y durante las Fiestas. Dos de esas jornadas llegaron a concretarse antes de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria vigente hasta ahora.

huelga-atepsa-bandera

Denuncias judiciales y acusaciones cruzadas

En paralelo al reclamo salarial, avanza una investigación judicial en Comodoro Py por una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023 entre Atepsa y la entonces conducción de EANA, durante el gobierno anterior.

Según la causa, el acta reclamada por el gremio no figura en los registros administrativos ni fue aplicada oficialmente, lo que puso bajo la lupa a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, y a la secretaria general de Atepsa, Paola Barritta.

Además, EANA presentó una denuncia penal contra el sindicato, al considerar que algunas protestas pusieron en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de una bandera sindical en una torre de control, que, según la empresa, podría haber interferido con las operaciones.