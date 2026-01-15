Alerta vuelos en vacaciones: vence la conciliación con controladores aéreos y podría haber nuevas medidas
Este viernes 16 de enero finaliza la conciliación obligatoria que frenó las asambleas de los controladores aéreos. El conflicto salarial sigue sin resolverse y, si no hay acuerdo.
Este viernes 16 de enero vence la conciliación obligatoria que había frenado las asambleas impulsadas por Atepsa, el gremio que nuclea a los controladores aéreos, en la previa de las Fiestas y el Gobierno convocó a una audiencia para evitar un nuevo paro de los controladores aéreos.
En medio de la temporada alta de verano y con un conflicto paritario aún abierto, crece la preocupación en el sector aeronáutico por una posible reactivación de las medidas de fuerza.
Si bien la conciliación dictada por el Gobierno el 23 de diciembre rige hasta este viernes por la mañana, fuentes del sector anticiparon que podría prorrogarse por otros cinco días hábiles, a pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Sin embargo, una vez agotado ese plazo, las chances de que el conflicto vuelva a escalar son altas.
Un conflicto que puede paralizar vuelos
La medida de fuerza había sido impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que denuncia “una intransigencia brutal y ausencia total de diálogo” por parte de las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Entre los reclamos se encuentran:
La reincorporación de trabajadores despedidos,
La revisión de condiciones laborales,
El cumplimiento del convenio colectivo de trabajo,
Mejoras en refrigerios,
Revisión de la complejidad operativa de los aeropuertos.
Al tratarse de una empresa estatal, la negociación salarial de EANA no se define de manera individual, sino que queda sujeta a los lineamientos de la Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Ese esquema responde a la política de ordenamiento fiscal que impulsa el Gobierno.
Hasta el momento, no hay un porcentaje paritario definido, lo que mantiene el conflicto abierto. Habitualmente, los acuerdos alcanzados con UPCN, gremio mayoritario del sector público, luego se trasladan al resto de los organismos estatales, incluso antes de que se cierren negociaciones particulares.
Una disputa que se arrastra desde 2025
El enfrentamiento entre EANA y Atepsa lleva meses. En julio, en la antesala de las vacaciones de invierno, el gremio anunció medidas que amenazaban con afectar vuelos, pero la conciliación obligatoria desactivó el conflicto. En agosto, sin embargo, se concretaron tres jornadas de paro que afectaron los despegues en todo el país, hasta que se alcanzó un acuerdo del 15% de aumento salarial en cuatro tramos.
Pese a ese entendimiento, en noviembre el gremio retomó las protestas con nueve jornadas de paro, enfocadas en vuelos de carga y con la paralización de capacitaciones y tareas de mantenimiento.
La tensión escaló nuevamente en diciembre, cuando Atepsa anunció medidas que incluían restricciones a vuelos de pasajeros en plena temporada alta y durante las Fiestas. Dos de esas jornadas llegaron a concretarse antes de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria vigente hasta ahora.
Denuncias judiciales y acusaciones cruzadas
En paralelo al reclamo salarial, avanza una investigación judicial en Comodoro Py por una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023 entre Atepsa y la entonces conducción de EANA, durante el gobierno anterior.
Según la causa, el acta reclamada por el gremio no figura en los registros administrativos ni fue aplicada oficialmente, lo que puso bajo la lupa a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, y a la secretaria general de Atepsa, Paola Barritta.
Además, EANA presentó una denuncia penal contra el sindicato, al considerar que algunas protestas pusieron en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de una bandera sindical en una torre de control, que, según la empresa, podría haber interferido con las operaciones.