Mostraron el cuarto donde murió Liam Payne en Palermo y estalló la polémica: “No creo en...”

Siempre según su versión, llegó a ese cuarto por sugerencia del hotel, que se encontraba completo y solo contaba con esa habitación disponible, lo que generó todo tipo de reacciones en el mundo virtual remarcando que no era necesario ese video.

Claro que esa grabación sumó aún más rechazo cuando la periodista afirmó: “No creo en las casualidades”, una declaración que no pasó desapercibida y recibió fuertes críticas en redes.

A su vez, mostró el homenaje que fanáticos de Liam Payne continúan realizando en la puerta del hotel, con flores, fotografías y mensajes dedicados al artista.

Como era de esperarse, las repercusiones se hicieron sentir de inmediato. En redes sociales se abrió un fuerte debate entre quienes entienden a quienes relatan su experiencia al alojarse en ese hotel y quienes cuestionan con dureza la viralización de ese tipo de contenidos.

Mostraron el cuarto donde murió Liam Payne en Palermo y estalló la polémica

Cuáles fueron las causas de la trágica muerte de Liam Payne

La muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, conmocionó al mundo de la música y a sus millones de fanáticos. El cantante falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El episodio, que ocurrió en uno de los polos turísticos más concurridos de Buenos Aires, derivó en una investigación judicial que con el correr de los días fue arrojando detalles clave sobre las circunstancias previas, el estado en el que se encontraba el artista y las responsabilidades que hoy analiza la Justicia.

Según se pudo reconstruir, minutos antes de la tragedia un empleado del hotel realizó un llamado al 911 alertando que Payne se encontraba fuera de control, destrozando objetos dentro de la habitación y que su vida corría peligro debido a la cercanía con el balcón. La situación generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia, que se dirigieron al lugar. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, el músico cayó al vacío desde una altura aproximada de 12 metros.

La autopsia fue contundente. El informe forense determinó que la causa de la muerte fueron politraumatismos severos, con hemorragias internas y externas, además de al menos 25 lesiones compatibles con una caída desde gran altura. Entre las heridas más graves se registró una fractura de cráneo con daños cerebrales fatales. Los peritos descartaron la existencia de signos de pelea dentro de la habitación y también la hipótesis de un suicidio. Al momento del hecho, Payne se encontraba solo.

Otro de los puntos centrales de la investigación estuvo relacionado con el estado físico y mental del cantante. Los estudios toxicológicos revelaron la presencia de alcohol, cocaína, clonazepam y antidepresivos como la sertralina en su organismo. Según los especialistas, se trató de un cuadro de policonsumo sostenido durante al menos 72 horas, lo que lo dejó en un estado de intoxicación extrema y de alta vulnerabilidad.

En el plano judicial, la causa avanzó con el procesamiento de cinco personas. Tres de ellas fueron imputadas por homicidio culposo, entre las que se encuentran empleados del hotel y otros involucrados, mientras que otras dos fueron procesadas por suministro de estupefacientes. La Justicia descartó la existencia de dolo y apuntó a una conducta negligente por haberlo dejado solo en esas condiciones. La jueza a cargo del expediente sostuvo que Payne habría intentado escapar por el balcón y que la caída se produjo sin que mediara una pérdida de equilibrio accidental, cerrando así una de las hipótesis que se barajaron en un primer momento.