Inés Estévez habló de su vínculo con Fabián Vena y lanzó una frase contundente: "No me sale"

Y recordó: “Me habían preguntado hace muchos años: ‘¿Cómo te llevás con tu ex?’ y yo, jodiendo y riéndome, dije lo que digo siempre: ‘Yo quiero ser amiga de mis ex, pero no me sale. No lo logro'. A mí me gustaría esto de ‘los míos, los tuyos, los nuestros’, pero somos seres humanos y pasan cosas”.

Por último, resumió cómo es hoy el vínculo con Vena y dejó en claro que la relación se transformó con el tiempo: “Hoy tenemos una relación con mayor comunicación, la cosa está más fluida”.

Qué dice la carta que Inés Estévez le dedicó su hija que cumplió 15 años

Hace 16 años, Inés Estévez y Fabián Vena formaron su familia a través de la adopción de Vida y Cielo. Este fin de semana, la actriz emocionó a sus seguidores al publicar un mensaje especial en redes por los 15 años de su hija menor, quien nació con parálisis cerebral.

El posteo estuvo acompañado por un video en el que se ve a la adolescente recostada en un sillón, acariciándose el brazo. Allí, Inés compartió las palabras de su hija: "Soy Cielo. Hoy cumplo 15. No puedo hablar, pero mi mamá y los que me cuidan me entienden todo".

En el mensaje también se refirió a cómo reaccionan algunas personas al interactuar con ella: “Hago ruiditos que a veces me ayudan a que las personas entiendan, pero a veces hay otras que se asustan. Pobres. No saben”.

Cielo describió sus gustos y lo que la hace feliz: “Me gusta el agua, los viajes en auto, la naturaleza, la música (no cualquiera), algunos dibujitos y algunas películas. Me encanta la joda y los gritos de alegría. Me hacen mal los gritos de enojo y cuando los nenes o nenas lloran”, expresó.

La joven también compartió cómo se manifiesta cuando no logra comunicarse: “A veces doy manotazos cuando no quiero algo o quiero algo y no puedo decirlo. A veces me muerdo la mano cuando no me entienden. A veces apoyo la cabeza en mi brazo sobre la mesa y lloro apenas. Eso pasa muy pocas veces, tres o cuatro veces al año. Nada”. Y agregó: "En general soy feliz. Me río mucho cuando a alguien se le caen las cosas, me fascina ver chicos patinando o en skate. Si se caen me divierto como loca. Esto que estoy haciendo en este video es una caricia que le pedí una noche a mi mamá, ella entendió y me la hace cada vez que le doy el brazo, antes de dormir. Un día descubrí que podía hacerlo yo misma. Me calma. Disfruto".

El vínculo con su madre se refleja en gestos cotidianos: “Con mamá tenemos otra costumbre linda que es que me alza a upa, ya estoy grande y peso mucho, pero cuando me desregulo, ella me alza y nos quedamos abrazadas un rato. Le doy besos como puedo y ella se ríe y me dice te amo”.

También recordó una situación que vivió recientemente: “Hace unos días en la verdulería, tres nenas se asustaron de mis ruidos y mi mamá les explicó lo que pasó cuando nací y por qué soy así y que soy buena y que ‘no hago nada’. La nena más grande empezó a sonreír”.

Por último, cerró con una reflexión que conmovió: “Yo pienso que no debería hacer falta andar explicando cosas para que la gente sepa que ‘no hacemos nada’. Somos todos distintos. Pucha. ¿Cuándo lo van a entender? Feliz cumpleaños a mí”.