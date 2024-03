Alerta amarilla por tormentas fuertes, viento y lluvias: ¿qué provincias se verán afectadas?

Cuáles son los niveles de alerta del Servicio Meteorológico Nacional

Nivel rojo : se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo : posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Nivel verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Las recomendaciones del SMN por alertas meteorológicas

Para los habitantes bajo alerta, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y se podrán desarrollar ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.