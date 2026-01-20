Alerta en Chubut: las altas temperaturas reavivaron los incendios y complican el control del fuego
Tras días de trabajo para contener los focos, las altas temperaturas y vientos adversos provocaron la reactivación de sectores en el siniestro de Chubut. Brigadistas, con apoyo aéreo y terrestre, mantienen un operativo intenso para consolidar la contención y evitar que el fuego avance.
Varios focos de incendio se reactivaron en Chubut como consecuencia de las altas temperaturas registradas en los últimos días. La situación obligó a reforzar el trabajo de los brigadistas, especialmente en la zona de Puerto Patriada, donde el fuego volvió a ganar intensidad tras un período de relativa calma.
Luego de haber logrado contener los principales focos, las autoridades mantenían tareas de vigilancia preventiva ante posibles rebrotes. Sin embargo, el panorama se complicó cuando comenzó a observarse una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la Comarca Andina, una señal clara de que el incendio volvía a expandirse.
Las tareas se concentraron principalmente en los sectores de Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera. Según informó el medio local Ahora Comarca, más de 250 brigadistas, con el apoyo de medios aéreos, trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su avance hacia zonas pobladas y áreas forestales sensibles. En esos puntos se realizaron recorridos permanentes, tareas de enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales sobre focos secundarios.
También se detectaron puntos calientes en El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, dentro del perímetro del incendio, en sectores que no habían sido alcanzados previamente por el fuego. Allí se desplegaron equipos de agua y apoyo aéreo para contener cualquier nuevo avance.
Situaciones similares se registraron en El Pedregoso y en áreas cercanas al Rincón de Lobos, donde las brigadas continuaron con tareas de enfriamiento y control. En el resto de la superficie afectada, las autoridades mantienen recorridas constantes y observación permanente, con medios aéreos operando según las necesidades del personal en terreno.
El operativo es coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, que continúa siendo la fuente oficial de información sobre la evolución del incendio. En apoyo a las tareas terrestres, también participa el Ejército Argentino, que desplegó medios aéreos especializados.
Entre ellos se encuentra el helicóptero Bell 407 GXi, perteneciente a las secciones de Aviación del Ejército de Montaña, utilizado para el ataque directo al fuego mediante descargas de agua con helibalde, una herramienta clave para llegar a focos inaccesibles por tierra. Además, se suma el UH-1H Huey, uno de los helicópteros más versátiles de la fuerza, empleado tanto para el combate aéreo de incendios como para tareas logísticas y de apoyo a las brigadas.
Un brigadista herido continúa internado en terapia intensiva
En paralelo al operativo, continúa la preocupación por el estado de salud de Manuel Hidalgo, un brigadista comunitario de 42 años y vecino de Lago Puelo, quien resultó gravemente herido mientras colaboraba en el combate de los incendios forestales en la cordillera de Chubut.
El sábado 17 de enero, Hidalgo fue trasladado en un avión sanitario desde el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche hacia la ciudad de Trelew. Actualmente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica local, donde recibe atención médica permanente.
Según el último parte médico, el paciente se encuentra estable y bajo seguimiento diario, con tratamiento acorde a su evolución clínica. Su hermana, Jazmín Hidalgo, explicó que Manuel necesita curaciones específicas y que los médicos evalúan un posible traslado para realizar intervenciones en quirófano con un cirujano plástico.
Además, destacó el compromiso de su hermano, quien colaboraba activamente en cada emergencia, no solo combatiendo el fuego sino también reparando herramientas gracias a sus conocimientos en mecánica. La familia también señaló que sus dos hijos, de 7 y 17 años, permanecían en Bariloche al momento del traslado.
En medio de la emergencia que afecta a la región, los familiares de Hidalgo agradecieron las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de la comunidad, vecinos y colegas brigadistas de la Comarca Andina.