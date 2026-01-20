Alerta en Chubut: las altas temperaturas reavivaron los incendios y complican el control del fuego

Situaciones similares se registraron en El Pedregoso y en áreas cercanas al Rincón de Lobos, donde las brigadas continuaron con tareas de enfriamiento y control. En el resto de la superficie afectada, las autoridades mantienen recorridas constantes y observación permanente, con medios aéreos operando según las necesidades del personal en terreno.

El operativo es coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, que continúa siendo la fuente oficial de información sobre la evolución del incendio. En apoyo a las tareas terrestres, también participa el Ejército Argentino, que desplegó medios aéreos especializados.

Entre ellos se encuentra el helicóptero Bell 407 GXi, perteneciente a las secciones de Aviación del Ejército de Montaña, utilizado para el ataque directo al fuego mediante descargas de agua con helibalde, una herramienta clave para llegar a focos inaccesibles por tierra. Además, se suma el UH-1H Huey, uno de los helicópteros más versátiles de la fuerza, empleado tanto para el combate aéreo de incendios como para tareas logísticas y de apoyo a las brigadas.

Un brigadista herido continúa internado en terapia intensiva

En paralelo al operativo, continúa la preocupación por el estado de salud de Manuel Hidalgo, un brigadista comunitario de 42 años y vecino de Lago Puelo, quien resultó gravemente herido mientras colaboraba en el combate de los incendios forestales en la cordillera de Chubut.

El sábado 17 de enero, Hidalgo fue trasladado en un avión sanitario desde el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche hacia la ciudad de Trelew. Actualmente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica local, donde recibe atención médica permanente.

Según el último parte médico, el paciente se encuentra estable y bajo seguimiento diario, con tratamiento acorde a su evolución clínica. Su hermana, Jazmín Hidalgo, explicó que Manuel necesita curaciones específicas y que los médicos evalúan un posible traslado para realizar intervenciones en quirófano con un cirujano plástico.

brigadista

Además, destacó el compromiso de su hermano, quien colaboraba activamente en cada emergencia, no solo combatiendo el fuego sino también reparando herramientas gracias a sus conocimientos en mecánica. La familia también señaló que sus dos hijos, de 7 y 17 años, permanecían en Bariloche al momento del traslado.

En medio de la emergencia que afecta a la región, los familiares de Hidalgo agradecieron las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de la comunidad, vecinos y colegas brigadistas de la Comarca Andina.