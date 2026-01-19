En vivo Radio La Red
Actualidad
Científicos
Conicet
INVESTIGACIÓN

Científicos del CONICET descubrieron cómo el cannabis potencia un antibiótico clave contra bacterias multirresistentes

Científicos del CONICET y de la UNAHUR comprobaron que el cannabidiol, un compuesto del cannabis, potencia la acción de la colistina, un antibiótico de última línea, y permite eliminar bacterias multirresistentes.

El cannabis permitiría potenciar un antibiótico en la lucha contra las baterias resistentes
El cannabis permitiría potenciar un antibiótico en la lucha contra las baterias resistentes, que provocan más de 700 mil muertes al año. (Fuente: archivo).

Investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) descubrieron que un compuesto natural de la planta de cannabis junto con un antibiótico de uso habitual pueden eliminar peligrosas bacterias patógenas que no responden a los antibióticos y que causan más de 700 mil muertes por año en todo el mundo.

El equipo de científicos demostró, en estudios in vitro, que una molécula de origen vegetal (cannabidiol) puede actuar en combinación con un antibiótico de última línea, la colistina, y eliminar bacterias gramnegativas multirresistentes, uno de los mayores desafíos actuales de la salud pública a nivel mundial.

CONICET 3.jpg

El trabajo, que fue publicado en la revista científica Pharmaceutics, abre nuevas posibilidades terapéuticas a infecciones graves causadas por patógenos que ya no responden a los antibióticos convencionales, y aporta una alternativa prometedora para el desarrollo de tratamientos más eficaces.

Paulo Maffía, líder del trabajo y director del Laboratorio de Aplicaciones Biotecnológicas y Microbiología (LABYM) en el Instituto de Biotecnología de la UNAHUR, explicó que “a medida que la colistina se administra de forma rutinaria, la incidencia de resistencia está aumentando, lo que aumenta las tasas de mortalidad entre los pacientes sépticos”.

“En este contexto, identificamos que el cannabidiol, CBD, un compuesto vegetal extraído de Cannabis sativa, actúa de forma sinérgica al combinarse con este antibiótico y comprobamos que puede eliminar patógenos gramnegativos multirresistentes de manera eficaz”, detalló.

El rector de la UNAHUR, Jaime Perczyk resaltó que este descubrimiento “muestra la necesidad de fortalecer y jerarquizar la carrera de investigación científica en las Universidades Nacionales”.

“La universidad es una de las plataformas que tiene la sociedad argentina para producir conocimiento que contribuya al desarrollo de nuestro país y este descubrimiento es un aporte importante para la salud”, destacó.

El riesgo de las bacterias resistentes

Las enfermedades farmacorresistentes causan al menos 700 mil muertes al año en todo el mundo y el ritmo con el cual aparecen cepas resistentes a antibióticos predice que volverán a ser la principal causa de muerte a nivel mundial, por encima del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.

Los patógenos gramnegativos más conocidos que causan infecciones graves son la escherichia coli (causante del Síndrome Urémico Hemolítico) , la acinetobacter baumannii (causante de infecciones diversas), la salmonella typhimurium (provoca salmonelosis, una infección intestinal) y la klebsiella pneumoniae (causa neumonía y meningitis).

Estos microorganismos resistentes se encuentran con mayor frecuencia en hospitales, especialmente en unidades de terapia intensiva.

Entre las estrategias utilizadas en la práctica clínica para combatir las infecciones resistentes, las polimixinas, como la colistina, han sido consideradas una última línea de defensa gracias a su potente actividad antimicrobiana.

Sin embargo, la colistina suele presentar efectos adversos significativos: produce nefrotoxicidad y neurotoxicidad por lo que muchas veces no se puede aplicar, sino hasta determinadas dosis, o a veces se debe interrumpir el tratamiento.

Por eso, en nuestro trabajo resaltamos que con CBD podemos disminuir las dosis de colistina necesaria para eliminar a estas bacterias y de ese modo evitar efectos secundarios como comprobamos en nuestro trabajo”, destacó el biotecnólogo del CONICET.

Para Maffía, “a partir de los resultados de nuestro estudio, y junto a otras investigaciones a nivel mundial en la misma dirección, podemos esperar que en el futuro podamos disponer de una nueva opción terapéutica basada en el uso de manera combinada de CBD y colistina para patógenos resistentes”.

