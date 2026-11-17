Ante la gravedad de la situación, los acompañantes solicitaron auxilio de inmediato y comenzaron a realizar maniobras de asistencia en el propio catamarán. La Policía Lacustre intervino en el operativo y se dispuso una ambulancia en la costa para recibir al hombre y trasladarlo a un centro de salud.

Las autoridades investigan si la embarcación contaba con botiquín y si el personal tenía formación en primeros auxilios (Foto: gentileza de Gente de Salta)

Los intentos de reanimación continuaron durante el traslado a tierra y posteriormente camino al establecimiento sanitario. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Figueroa no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado poco después, pero, hasta el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo transcurrió entre el atragantamiento y la llegada de la asistencia médica.

Investigan si el catamarán contaba con personal capacitado para atender emergencias

Tras la muerte del turista, las autoridades iniciaron actuaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer cómo se desarrolló el operativo de asistencia. Según informó el periódico regional El Expreso de Salta, uno de los aspectos que se busca esclarecer es qué recursos de primeros auxilios estaban disponibles a bordo de la embarcación.

Entre las cuestiones que deberán determinarse se encuentran la capacitación del personal para responder ante una obstrucción de las vías respiratorias, la disponibilidad de elementos de primeros auxilios y la existencia de protocolos de actuación frente a emergencias médicas.

También se deberá reconstruir la secuencia de los pedidos de auxilio y los tiempos de respuesta. Una de las técnicas utilizadas para asistir a personas que sufren un atragantamiento grave es la maniobra de Heimlich, que consiste en realizar compresiones abdominales para intentar expulsar el elemento que obstruye la vía aérea.

Un antecedente similar en Cabra Corral

El fallecimiento de Celso Figueroa recordó otro episodio ocurrido en el mismo dique salteño. En 2017, un hombre de 60 años murió después de atragantarse con un trozo de asado mientras participaba de una noche de pesca a bordo de un catamarán.

En aquella oportunidad, sus familiares y acompañantes intentaron auxiliarlo y solicitaron la intervención de la Policía Lacustre. Sin embargo, cuando la embarcación llegó a la costa, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Despedida en la las Redes Sociales.

El dolor por la muerte de Celso Eduardo Figueroa

La noticia del fallecimiento generó tristeza en el Valle de Lerma, donde la víctima era conocida. Una vez finalizadas las actuaciones médicas y judiciales correspondientes, el cuerpo de Celso Eduardo Figueroa fue entregado a sus familiares.

Sus restos fueron velados en una sala de la localidad salteña de La Merced, donde allegados, vecinos y amigos se acercaron para despedirlo. Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones para establecer las circunstancias de la emergencia y determinar qué medidas de asistencia estaban disponibles en el catamarán al momento del hecho.