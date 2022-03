Alopecia: ¿de qué se trata la a enfermedad que padece Jada Pinkett y por la que Will Smith golpeó a Chris Rock?

Embed

Posteriormente, la estrella de la película "El método Williams", volvió a su lugar y le advirtió: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu boca". Mientras tanto, Rock quedó parado en el escenario sin saber qué decir.

El enojo de Smith se debe a que su mujer sufre de alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que provoca calvicie, y Rock bromeó con la enfermedad que padece y la comparó con la protagonista de la cinta G.I. Jane.

jada pinett smith.jpg El enojo de Smith se debe a que su mujer sufre de alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que provoca calvicie,

¿Qué es la alopecia, la enfermedad que padece Jada Pinkett ?

La alopecia es la pérdida de cabello que puede afectar sólo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo. Se estima que 1 de cada 6 mujeres padece esta enfermedad que puede ser causada por diversos factores.

Algunas causas de alopecia señaladas por expertos son:

Anemia o falta de depósitos de hierro,

Alteración de las hormona tiroideas,

Efectos secundarios de ciertas medicinas

Situaciones de alto stress

Los especialistas distinguen las alopecias en dos grandes grupos:

Alopecia cicatriciales : como su propio nombre indica, pertenece a aquel tipo de caída o desaparición de cabello producida por una cicatriz. En este caso, debido a una herida se produjo una destrucción de los folículos pilosos que impide la nueva aparición de pelo en la zona.

: como su propio nombre indica, pertenece a aquel tipo de caída o desaparición de cabello producida por una cicatriz. En este caso, debido a una herida se produjo una destrucción de los folículos pilosos que impide la nueva aparición de pelo en la zona. Alopecia androgénica: pertenece al grupo de Alopecias No Cicatriciales y representa el porcentaje más elevado de aparición de calvicie. Se trata de un tipo de caída de pelo crónica y precisa tratamiento continuado. Los expertos señalan que la recuperación puede llevar de 6 a 12 meses. Sin embargo, recomiendan siempre consultar a un especialista ya que, aunque la situación se revierta, podría convertirse en un problema crónico.

jada-pinkett-smith-alopecia-zone-calve.jpg Jada Pinkett había compartido un video contando de su problema

Jada Pinkett ya había compartido en sus redes sobre su alopecia

A findes del año pasado, Jada Pinkett había compartido un video contando de su problema. En la publicación de Instagram expresaba: "Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡y punto!".

Mediante el video compartido en sus redes. ella misma contó que padecía alopecia, "he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, decía mientras en el video señalaba una marca sobre el cuero cabelludo que fue la que la llevó a tomar la decisión de raparse. Enseguida comentaba: “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”.

Sin embargo, no era la primera vez que hacía referencia a su enfermedad ya que en 2018, durante una edición de Red Table Talk, confesó: "Esto es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es fácil de enfrentar, pero creo que llegó el momento de hacerlo. Me encuentro peleando con problemas de pérdida de cabello. Un día estaba en la ducha y, de golpe, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: ‘Dios mío, me estoy quedando calva’. Fue un momento de mi vida en el que, literalmente, me quedé temblando del miedo. Por eso es que oculto mi cabello”.