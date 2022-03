Premios Oscar 2022: el particular comunicado de la Academia de Hollywood tras el golpe de Will Smith a Chris Rock

Embed

Tenso momento en los Oscar 2022: Will Smith agredió en vivo a Chris Rock

Tenso momento se vivió en la entrega de los Premios Oscar 2022. Durante la presentación de los nominados de Mejor Documental por parte del comediante Chris Rock fue agredido por parte de Will Smith tras hacer una broma con su esposa Jada Pinkett Smith.

Will Smith subió al escenario a darle un golpe al comediante Chris Rock y gritarle desde su sitio que no se metiera con su esposa. "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca", gritó Smith notoriamente enojado.