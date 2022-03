Premios Oscar 2022: Will Smith recibió su premio y pidió perdón llorando tras golpear a Chris Rock

"He sido llamado a proteger a mi gente, a ser un río para mi gente. Para estar en este espectáculo tienes que aguantar insultos", siguió. Además indicó que Denzel Washington le ha advertido que en el momento más importante de su vida el demonio ha llamado a su puerta.

"Quiero ser embajador del amor. Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de los nominados. Es un momento precioso; mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de El método Williams. El arte imita a la vida, y yo he parecido el padre zumbado. El amor te hace hacer cosas increíbles", comentó.

Por último, Will Smith bromeó sobre su madre, que no quería venir porque tenía cita con su grupo de tejido. "Espero que la Academia me vuelva a invitar", cerró.

Por qué Will Smith le pegó a Chris Rock en los Premios Oscar 2022

Todo comenzó cuando Rock estaba realizando un monólogo y tras varias bromas entre los nominados, hizo un chiste de muy mal gusto sobre Jada Pinkett, la mujer de Smith, quien rápidamente reaccionó, subió al escenario y le dio un cachetazo.

Posteriormente, la estrella de la película El método Williams, volvió a su lugar y le advirtió: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu boca". Mientras tanto, Rock quedó parado en el escenario sin saber qué decir.

El enojo de Smith se debe a que su mujer sufre de alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que provoca calvicie, y Rock bromeó con la enfermedad que padece y la comparó con la protagonista de la cinta G.I. Jane.