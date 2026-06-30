Mientras define si viaja a Estados Unidos, Milei participa del acto por el Día de la Independencia en la Embajada norteamericana

De acuerdo a trascendidos, la invitación de Trump aún no habría llegado este martes, ni a Milei, ni al resto de los presidentes aliados de la administración republicana.

Se esperaba que ambos presidentes se vuelvan a mostrar juntos en Washington el próximo sábado 4 de julio, mientras hay expectativas por un posible anuncio sobre avances en el acuerdo comercial con la baja de aranceles firmado entre ambas administraciones en febrero de este año, pero que aun falta que sea homologado por ambos congresos.

El Presidente ya había cancelado su presencia en la cumbre del Mercosur, que se desarrollaba entre este martes y miércoles en Asunción, Paraguay, porque decidió permanecer en Buenos Aires para relanzar la gestión tras la renuncia de Manuel Adorni y la llegada del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.