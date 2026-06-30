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Mientras define si viaja a Estados Unidos, Milei participa del acto por el Día de la Independencia en la Embajada norteamericana

En la Casa Rosada aclaran que no está confirmado el viaje. Mientras se esperaba la invitación de Trump, el presidente asiste a los festejos del 4 de julio organizados por el embajador en Buenos Aires, Peter Lamelas.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei participa en la Embajada de EE.UU. Buenos Aires de los festejos por el día de la independencia norteamericana.Foto: Archivo

Javier Milei participa en la Embajada de EE.UU. Buenos Aires de los festejos por el día de la independencia norteamericana.Foto: Archivo

El presidente Javier Milei participará esta tarde de los festejos previos del Día de la Independencia de Estados Unidos, organizado por la Embajada de ese país en Argentina. Mientras el mandatario espera la invitación oficial de Donald Trump para participar de la ceremonia por los 250° años del aniversario de la liberación del país norteamericano, el próximo sábado 4 de julio.

Leé también Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete
Javier Milei le tomó juramento este martes en la Casa Rosada al dirigente del PRO, mientras que despidió a Adorni con un abrazo. (Foto: captura de pantalla)

La actividad en la embajada está prevista para este martes a partir de las 19.25 y estará encabezada por el embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas. Milei tiene previsto llegar a la residencia del Embajador de los Estados Unidos después de encabezar el acto de jura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, esta tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El presidente será recibido por el embajador Lamelas, quien brindará un discurso para la ocasión, antes de que comiencen los espectáculos musicales, alrededor de las 20.

La duda sobre el viaje a Estados Unidos

Según confiaron fuentes oficiales consultadas por A24.com, "aún no estaba confirmado" el viaje a Estados Unidos, por lo que "se espera una definición para este miércoles".

De acuerdo a trascendidos, la invitación de Trump aún no habría llegado este martes, ni a Milei, ni al resto de los presidentes aliados de la administración republicana.

Se esperaba que ambos presidentes se vuelvan a mostrar juntos en Washington el próximo sábado 4 de julio, mientras hay expectativas por un posible anuncio sobre avances en el acuerdo comercial con la baja de aranceles firmado entre ambas administraciones en febrero de este año, pero que aun falta que sea homologado por ambos congresos.

El Presidente ya había cancelado su presencia en la cumbre del Mercosur, que se desarrollaba entre este martes y miércoles en Asunción, Paraguay, porque decidió permanecer en Buenos Aires para relanzar la gestión tras la renuncia de Manuel Adorni y la llegada del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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