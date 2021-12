Ante la suba de contagios, Córdoba busca implementar un autotest de coronavirus

covid cordoba.jpeg

Más temprano, el titular de la cartera sanitaria de Córdoba, Diego Cardozo, también había adelantado esa posibilidad. “Será primero una prueba acotada antes de hacerlo masivo,en fábricas o lugares de trabajo”, dijo a Cadena 3.

Según indicó el ministro, el autotest, junto al barbijo y el distanciamiento, “es un elemento de descentralización importante” y podrá ser usado en ámbitos vinculados a la seguridad, educación, comercio e industria.

“El ánimo es alivianar a los centros fijos y darle garantías a ciertas áreas que necesitan seguir trabajando y produciendo, sino nos vamos a quedar sin recursos humanos en toda la parte productiva”, detalló.

¿Cómo funciona el autotest de coronavirus?

El test de antígenos determina si hay presencia del coronavirus en la zona de la nariz y laringe. No obstante, los modelos que se comercializan no requieren llegar tan al fondo, basta las fosas nasales: es decir, se realiza con bastones más cortos que los habituales PCR y, según las especificaciones, tienen un alto porcentaje de precisión, cercano al 99%. Está recomendado para personas de entre 14 y 90 años.

El hisopo debe entrar a unos dos centímetros en la nariz, hasta el tope que se haría con los dedos. Luego se debe girar el palillo unos cinco segundos, para recoger la muestra de las paredes del conducto respiratorio. Luego se realiza la misma operación en el otro agujero de la nariz.

La muestra se pone en un sector con líquido, que viene incluido en el test, y se espera un minuto. Luego se debe verter las gotas del líquido en una tarjeta que marca el resultado y que tiene una demora habitual de entre 15 y 20 minutos, donde indica el resultado por positivo o negativo.

autotest.jpg

En Argentina, durante el mes de abril, ANMAT había habilitado la venta libre de un test rápido creado por el laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd., que si bien se podía adquirir, era de uso exclusivo para profesionales de la salud. Sin embargo, en esa oportunidad, Córdoba no adhirió a la venta libre en farmacias de dicho producto.

En esa oportunidad, desde el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, hicieron foco en la necesidad de un profesional a cargo de los testeos y no cortar "la cadena de atención paciente-bioquímico-médico, porque se pone en riesgo el control de la pandemia”, aseguró la Dra. Silvia Zamory, titular de la institución. "El riesgo de la venta directa al público es que se interprete indebidamente el resultado y una persona infectada no proceda con el aislamiento correspondiente y el de sus contactos estrechos", explicó.

Farmacias listas para comercializar el autotest

El titular del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, confirmó que la alternativa del autotest para descomprimir los centros en la provincia es una muy buena salida.

test coronavirus.jpg

En diálogo con Cadena 3, el representante de los farmaceúticos dijo que esos comercios están “listos para su comercialización cuando sea necesario.

“Hay que apelar a la responsabilidad de la gente y de los gobierno para que la implementación de esta salida sea ordenada”, remarcó el especialista.