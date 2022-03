Antes del día de la mujer, le pusieron el nombre de Carlos Monzón a un polideportivo en Chaco

chacho monzon.jpg

El repudio de referentes feministas, sociales y comunicadores se hizo sentir en las redes, teniendo en cuenta la cercanía de una fecha tan relevante para las mujeres e identidades femeninas en su lucha contra la violencia de género, como lo es el 8M alrededor de todo el mundo.

Cabe recordar que el 14 de febrero de 1988, Monzón cometió el femicidio de su pareja Alicia Muñiz y fue juzgado y condenado a 11 años de prisión por “homicidio simple”, ya que por ese entonces no existía un tratamiento especial para ese tipo de delitos.

Por su parte, el ministro de Educación, Aldo Lineras, aclaró que al recibir la invitación correspondiente, desconocía que tal espacio iba a llevar el nombre del boxeador e hizo público su descargo.

"Como un dato no menor quiero expresarle que como el texto de la invitación cursada no mencionaba tal reconocimiento me resultó totalmente sorpresiva la situación una vez llegado al lugar, lo que a la vez me impidió valorar mi participación como ministro de Educación en el acontecimiento", sostiene la carta.

284799w770h1200.jpg El ministro de Educación, Aldo Lineras, asistió a la inauguración del playón pero aclaró que desconocía la imposición del nombre con el nombre del excampeón mundial.

La carta completa del ministro de Educación a Sena:

Así comenzó su misiva el ministro de Eduación: "Me dirijo a Ud. en función de la situación surgida en la inauguración del playón deportivo del Barrio Emerenciano y la imposición del nombre “Carlos Monzón” para tales instalaciones que ocurriera el día de ayer."

En ese sentido, agregó: "tal como le señalé personalmente al llegar, y luego intenté volcar en las palabras compartidas durante el acto, tal imposición me resultó completamente inadecuada. Además, como un dato no menor quiero expresarle que como el texto de la invitación cursada no mencionaba tal reconocimiento me resultó totalmente sorpresiva la situación una vez llegado al lugar, lo que a la vez me impidió valorar mi participación como Ministro de Educación en el acontecimiento."

"Si bien durante la ceremonia no pude expresarlo con claridad y contundencia, cada minuto que pasó luego me fue convenciendo de lo inapropiado, a mi criterio, del nombre y de mi presencia allí convalidándolo", continuó Lineras.

FNVEPa4XMAAqwfk.jpg Polideportivo Carlos Monzón en Chacho

"Más allá de esta desagradable sorpresa y, con el tiempo necesario para meditar el hecho, deseo compartirle mi punto de vista sobre el episodio y realizarle una petición al respecto. En primer lugar, no es necesario que discutamos ni el valor boxístico de Carlos Monzón así como tampoco su penoso final como femicida condenado y triste ejemplo de violencia sexista: ambas facetas son incontestables para la mayoría de nuestra sociedad", dijo. Y añadió: "Nada de lo dicho tiene que ver con la importante tarea que llevan adelante pero quiero que sepa que es un hecho que resulta agraviante a una parte importante de nuestra sociedad".

MONZON.jpg El ministro de Educación dice desconocer el nombre el polideportivo antes de asistir a la inauguración.

"En síntesis, como le señalé al principio, una vez en el acto y mucho más aún cuando pude detenerme para pensarlo, tuve un creciente malestar que puedo, en este momento, expresar por escrito. Le pido, humildemente, que mi presencia como ministro no sea entendida como un aval al acto, pues como le dije, ignoraba la elección del nombre al momento de asistir", sostuvo el ministro de Educación.

Y continúo: "Opino que tal imposición es un acto desafortunado que puede enmendarse con el cambio correspondiente, además de que tomar tan trascendente decisión un 8 de marzo le dará un inmenso valor simbólico viniendo de un líder social de su talla. No solo Alicia Muñiz, sino tantos y tantos femicidios, Micaela García, Mariana Soledad Sotelo, Melina Romero, Natalia Samaniego, Verónica Romero y tantas, tantas otras, son suficientes motivos para que pensemos otro nombre".