Apagón en La Plata: ya se restableció el 60% del servicio tras el incendio en una subestación

Las llamas generaron importantes daños dentro de la instalación y también provocaron consecuencias en algunas propiedades ubicadas en las inmediaciones. Bomberos, Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de Edelap participaron del operativo, que permitió controlar el incendio cerca de las 6.

El Cuartel Central de Bomberos de La Plata informó que trabajaron tres dotaciones propias, equipadas con dos autobombas y una cisterna. También participaron unidades de los cuarteles de San Carlos, Gonnet y Villa Elisa.

Los barrios que permanecieron sin electricidad

La interrupción del suministro alcanzó sectores del casco urbano de La Plata y diferentes barrios de la ciudad y localidades cercanas. Entre las zonas afectadas se encontraron Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

También hubo cortes en un sector comprendido entre los hipermercados ubicados sobre los caminos Centenario y Belgrano y las calles 7 y 38. Vecinos de La Loma y otros puntos cercanos también reportaron interrupciones.

La falta de energía tuvo además consecuencias sobre la iluminación del tramo final de la Autopista Buenos Aires-La Plata, lo que generó dificultades para los conductores que regresaban después del fin de semana largo.

El relato del vecino de la subestación incendiada

Una de las familias que se encontraba a pocos metros de la subestación fue la de José, quien vive en una vivienda familiar ubicada junto al predio. Su sobrino Jorge, que llegó al lugar durante los primeros momentos del incendio, contó en diálogo con A24 cómo atravesaron la situación.

“Mi tío estaba durmiendo a plena hora de la madrugada. Habíamos vuelto de una cena familiar. Se escuchó la explosión, se levantó y lo hicieron evacuar junto a los vecinos”, relató.

Según explicó Jorge, su tío pudo seguir lo que ocurría desde la ventana de su habitación, mientras la situación avanzaba en el exterior de la vivienda. “El vecino de al lado le gritaba el nombre. Mi tío vio por la ventana de su pieza todo lo que ocurrió. Veía la llama, la pared tirada”, contó.

Mientras Edelap continúa con las tareas para recuperar el suministro en las zonas que todavía permanecen afectadas, la investigación busca establecer qué originó el incendio que desencadenó el apagón.