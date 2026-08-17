Desapareció tras una fuerte discusión con su pareja y lo encontraron enterrado en el patio de su casa

Qué ocurrió antes de la desaparición

Las primeras testimoniales incorporadas a la causa señalaron que la pareja había mantenido una fuerte discusión el jueves 13 de agosto. Con esos elementos, se ordenó la detención de Alviso, quien quedó a disposición de la Justicia.

La Policía realizó un operativo en la vivienda y encontró el cuerpo de Andino enterrado en el patio. (Foto: Segunda Noticias).

En las próximas horas se esperan los primeros resultados de la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte. En tanto, la acusada será indagada este martes.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12, encabezada por la fiscal Belén Baños.