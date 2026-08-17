En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pareja
casa
SAN NICOLÁS

Desapareció tras una fuerte discusión con su pareja y lo encontraron enterrado en el patio de su casa

José Andino, de 60 años, era buscado desde la semana pasada y fue hallado enterrado en el patio de una casa de San Nicolás. La detenida es Virginia Marlene Alviso, de 30 años, con quien la víctima había mantenido una fuerte discusión días antes.

Banner Seguinos en google DESK
José Andino

José Andino, de 60 años, fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su pareja en San Nicolás. (Foto: Segunda Noticias).

Un hombre de 60 años que estaba desaparecido desde la semana pasada fue encontrado muerto y enterrado en el patio de la casa de su pareja, en San Nicolás. Por el hecho, la Policía detuvo a la principal sospechosa, identificada como Virginia Marlene Alviso, de 30 años. La víctima era José Andino.

Leé también Crimen de Castelar: quién era la abogada hallada enterrada en el patio de su casa y cómo su hijo intentó ocultar el asesinato
La mujer tenía 54 años (Foto: gentileza: Diario Anticipos)

El hallazgo se produjo este lunes por la madrugada, durante un operativo realizado en una vivienda ubicada en Necochea al 800, en el barrio Irigoyen. Allí, los agentes encontraron el cuerpo de Andino enterrado en el patio.

La Polic&iacute;a detuvo a Virginia Marlene Alviso, de 30 a&ntilde;os, luego de hallar manchas de sangre y tierra removida en el lugar. (Foto: El Norte).

La Policía detuvo a Virginia Marlene Alviso, de 30 años, luego de hallar manchas de sangre y tierra removida en el lugar. (Foto: El Norte).

La investigación comenzó luego de que el hijo de la víctima denunciara que no tenía noticias de su padre desde hacía varios días. Además, contó que durante la última conversación que mantuvo con él, Andino le había dicho que había tenido una discusión con Alviso.

A partir de esa información, los investigadores realizaron un procedimiento en la vivienda de la mujer. Según informó El Norte, durante la inspección encontraron manchas de sangre y un sector de tierra removida en el patio. Los efectivos profundizaron la búsqueda en ese lugar y finalmente encontraron el cuerpo de Andino enterrado.

Qué ocurrió antes de la desaparición

Las primeras testimoniales incorporadas a la causa señalaron que la pareja había mantenido una fuerte discusión el jueves 13 de agosto. Con esos elementos, se ordenó la detención de Alviso, quien quedó a disposición de la Justicia.

La Polic&iacute;a realiz&oacute; un operativo en la vivienda y encontr&oacute; el cuerpo de Andino enterrado en el patio. (Foto: Segunda Noticias).

La Policía realizó un operativo en la vivienda y encontró el cuerpo de Andino enterrado en el patio. (Foto: Segunda Noticias).

En las próximas horas se esperan los primeros resultados de la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte. En tanto, la acusada será indagada este martes.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12, encabezada por la fiscal Belén Baños.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pareja casa
Notas relacionadas
El escalofriante dato que confirmó la autopsia de la abogada hallada enterrada en su casa
La principal hipótesis del crimen del ex policía jubilado que hallaron enterrado en un médano
El desesperado pedido de la hija del expolicía jubilado hallado enterrado en un médano de Las Toninas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar