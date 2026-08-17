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La fuerte amenaza de Luana a Solange en Gran Hermano que desató un nuevo escándalo

Luana volvió a cruzarse con Solange en la casa de Gran Hermano y lanzó una contundente advertencia que elevó aún más la rivalidad entre ambas.

17 ago 2026, 18:23
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LUANA Y SOL GH
LUANA Y SOL GH

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe). Mientras los participantes practicaban una coreografía, Luana y Solange protagonizaron un nuevo enfrentamiento que rápidamente elevó la temperatura y dejó en evidencia que la rivalidad entre ambas sigue más vigente que nunca.

Todo comenzó cuando Solange cuestionó la actitud de Luana y le recordó una decisión que había tomado anteriormente. "Dijiste vos que te ibas", le lanzó, dando inicio a un intercambio que fue subiendo de tono.

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Lejos de quedarse callada, Luana respondió con firmeza y aseguró que su permanencia en el reality no estaba relacionada con el premio. "No necesito la plata ni el trofeo", sostuvo. Sin embargo, el cruce no terminó ahí. En medio de la discusión, Luana lanzó una durísima amenaza contra su compañera: "Me quiero ir para hacerte mierda afuera, boluda", disparó.

Ante la escalada del conflicto, Cola intervino con la intención de frenar el griterío y evitar que la situación pasara a mayores. En ese momento, Solange se defendió y dejó en claro que, desde su perspectiva, ella no había sido quien había iniciado la pelea. "No, pero yo no hice nada. No generé conflicto. Hablá con ella que es la que genere el conflicto. Por qué me hablás a mí", expresó mientras señalaba a Luana como la responsable del enfrentamiento.

Pero Solange no se quedó solamente con esa explicación. Frente a Luana, apuntó directamente contra ella y lanzó una frase que volvió a encender la discusión: "Lo que pasa es que está desesperada porque sabe que nadie la quiere".

La participante también hizo referencia a la posibilidad de que ambas terminaran enfrentándose en la instancia de eliminación y desafió a Luana a medirse en la placa. "¿Yo tengo miedo a la placa? Capaz hoy vamos al versus", planteó.

Por último, Solange reafirmó su postura y volvió a marcar distancia de sus compañeros al asegurar: "Yo no necesito de nadie".

A qué participante denunció Brian Sarmiento por tocarlo sin consentimiento en Gran Hermano

Brian Sarmiento volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como invitado y su presencia derivó en un momento cargado de tensión con Luana Fernández. El exfutbolista la señaló públicamente por un episodio ocurrido durante su participación en el reality, acusándola de haberlo tocado sin consentimiento.

Visiblemente molesto, Sarmiento decidió encarar a la participante en medio de una dinámica del programa. Allí relató que la situación se había repetido en dos ocasiones y que incluso había evaluado pedir su expulsión. “A mí no me nombrés más. Me venías a atacar y yo no me voy a callar. Vos te podías haber ido cuando me tocaste el pit... dos veces. Fui al confe y me dijeron que podía pedir que te expulsen. Sin embargo, decidí hablarlo con vos, pensé en vos. Te reíste cuando ya te había disculpado”, lanzó sin filtros.

El cruce se dio en un momento clave para Luana, ya que este lunes podría quedar fuera de la competencia según lo que decida el público. Además, la acusación abrió otra alternativa dentro del juego: que el Big evalúe una sanción o incluso la expulsión de la participante tras lo expuesto por Brian.

La tensión no se disipó allí. Luana reafirmó su postura y aseguró que no le teme al exjugador. Poco después, se produjo otro enfrentamiento, esta vez con Danelik -pareja de Sarmiento-, quien intervino en la discusión y calificó a la participante como “una persona horrible”.

El episodio al que hizo referencia Brian se remontaría a una fiesta temática realizada dentro de la casa hace aproximadamente dos meses. En aquel momento, Luana reconoció el contacto y explicó que lo había hecho porque sentía confianza con él, aunque el exfutbolista dejó claro que nunca había dado su consentimiento.

Con el regreso de Sarmiento al reality, aquella situación volvió a ocupar el centro de la escena y terminó generando un enfrentamiento que involucró también a otros jugadores dentro de la casa más famosa del país.

     

 

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