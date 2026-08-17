La fuerte amenaza de Luana a Solange en Gran Hermano que desató un nuevo escándalo

Pero Solange no se quedó solamente con esa explicación. Frente a Luana, apuntó directamente contra ella y lanzó una frase que volvió a encender la discusión: "Lo que pasa es que está desesperada porque sabe que nadie la quiere".

La participante también hizo referencia a la posibilidad de que ambas terminaran enfrentándose en la instancia de eliminación y desafió a Luana a medirse en la placa. "¿Yo tengo miedo a la placa? Capaz hoy vamos al versus", planteó.

Por último, Solange reafirmó su postura y volvió a marcar distancia de sus compañeros al asegurar: "Yo no necesito de nadie".

A qué participante denunció Brian Sarmiento por tocarlo sin consentimiento en Gran Hermano

Brian Sarmiento volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como invitado y su presencia derivó en un momento cargado de tensión con Luana Fernández. El exfutbolista la señaló públicamente por un episodio ocurrido durante su participación en el reality, acusándola de haberlo tocado sin consentimiento.

Visiblemente molesto, Sarmiento decidió encarar a la participante en medio de una dinámica del programa. Allí relató que la situación se había repetido en dos ocasiones y que incluso había evaluado pedir su expulsión. “A mí no me nombrés más. Me venías a atacar y yo no me voy a callar. Vos te podías haber ido cuando me tocaste el pit... dos veces. Fui al confe y me dijeron que podía pedir que te expulsen. Sin embargo, decidí hablarlo con vos, pensé en vos. Te reíste cuando ya te había disculpado”, lanzó sin filtros.

El cruce se dio en un momento clave para Luana, ya que este lunes podría quedar fuera de la competencia según lo que decida el público. Además, la acusación abrió otra alternativa dentro del juego: que el Big evalúe una sanción o incluso la expulsión de la participante tras lo expuesto por Brian.

La tensión no se disipó allí. Luana reafirmó su postura y aseguró que no le teme al exjugador. Poco después, se produjo otro enfrentamiento, esta vez con Danelik -pareja de Sarmiento-, quien intervino en la discusión y calificó a la participante como “una persona horrible”.

El episodio al que hizo referencia Brian se remontaría a una fiesta temática realizada dentro de la casa hace aproximadamente dos meses. En aquel momento, Luana reconoció el contacto y explicó que lo había hecho porque sentía confianza con él, aunque el exfutbolista dejó claro que nunca había dado su consentimiento.

Con el regreso de Sarmiento al reality, aquella situación volvió a ocupar el centro de la escena y terminó generando un enfrentamiento que involucró también a otros jugadores dentro de la casa más famosa del país.