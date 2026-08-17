Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere, la actriz de "Héroes" y "Nashville" que murió a los 36 años

Qué se sabe sobre las últimas horas de la actriz

Panettiere había llegado a Greenville el sábado, después de viajar desde Los Ángeles junto a su novio, Brian Hickerson. Según información aportada por personas cercanas, durante los últimos días había manifestado fuertes dolores de espalda que la habían llevado a realizarse estudios médicos.

Al día siguiente, domingo 16 de agosto, la actriz fue encontrada inconsciente en la vivienda en la que se hospedaba. Un amigo que no fue identificado llamó al 911 y comunicó que había una mujer inconsciente y que se encontraba atravesando “un paro cardíaco”.

La llamada se realizó a las 13:51, de acuerdo con fuentes policiales, debido a que Panettiere no respondía. Los equipos médicos acudieron rápidamente al domicilio para intentar reanimarla.

Las autoridades detallaron que todavía deben realizarse estudios adicionales antes de establecer la causa y la forma del fallecimiento de la actriz. (Foto: Reuters)

Según la información conocida hasta el momento, los paramédicos aplicaron un “soporte vital cardíaco avanzado”, que incluyó maniobras de reanimación cardiopulmonar, administración de medicación, asistencia respiratoria y monitoreo cardíaco.

Las maniobras de reanimación se extendieron durante al menos media hora, con compresiones torácicas destinadas a recuperar la actividad cardíaca. Sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito y Panettiere fue declarada muerta a las 14:32.

La identidad de la persona que realizó el llamado al 911 no fue informada oficialmente. No obstante, trascendió que podría haberse tratado de Hickerson, quien había viajado con la actriz a Carolina del Sur.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades esperan los resultados de los estudios complementarios que permitirán determinar la causa y la forma de la muerte.