Audio: el desesperado pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
Agostina Páez difundió un audio en el que expresó su arrepentimiento por el episodio ocurrido en un bar de Ipanema. Ahora es representada por la abogada brasileña que llevó adelante la querella de Telma Fardín contra Juan Darthés.
La abogada argentina Agostina Páez, retenida en Brasil desde el 14 de enero acusada de injuria racial contra un empleado de un bar en Ipanema, difundió un audio en el que pidió disculpas por el episodio que derivó en su detención y anunció un cambio clave en su estrategia judicial.
El caso se originó a partir de un video que se viralizó en redes sociales y que habría registrado el momento en el que la mujer discutía con trabajadores de un local gastronómico del barrio de Ipanema.
En medio del proceso judicial, Páez decidió cambiar su defensa y ahora está representada por una abogada brasileña que tuvo un rol destacado en el juicio impulsado por Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés.
El pedido de disculpas de la abogada argentina
A través de un audio difundido en las últimas horas, la abogada argentina expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. “En lo personal puedo decir que me siento muy arrepentida por lo que ha pasado y pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido. He cometido un error del cual he aprendido”, sostuvo.
Además, agregó: “Tuve una reacción equivocada al dejarme llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias. Esto ha sido un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida”.
"Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido”, cerró la abogada.
La estrategia de la nueva defensa
El cambio de abogados marca un giro en la estrategia judicial. Según trascendió, la nueva defensa apunta a mostrar arrepentimiento y “humanizar” la reacción de la acusada, más allá de la discusión sobre cómo ocurrieron los hechos.
El objetivo principal es lograr que Páez pueda regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial.
Actualmente la mujer no se encuentra detenida en una prisión, pero tiene una tobillera electrónica colocada por orden de la Justicia brasileña para controlar sus movimientos y evitar que abandone el país.
La defensa solicitó que Páez pueda seguir el proceso desde la Argentina, aunque por el momento la Justicia de Brasil no habría mostrado intención de aceptar ese pedido.
Mientras tanto, el expediente continúa su curso y las autoridades judiciales deberán definir los próximos pasos del proceso, entre ellos la eventual fecha de juicio por la denuncia de injuria racial.