Audio: el desesperado pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

“He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso

Además, agregó: “Tuve una reacción equivocada al dejarme llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias. Esto ha sido un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida”.

"Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido”, cerró la abogada.

La estrategia de la nueva defensa

El cambio de abogados marca un giro en la estrategia judicial. Según trascendió, la nueva defensa apunta a mostrar arrepentimiento y “humanizar” la reacción de la acusada, más allá de la discusión sobre cómo ocurrieron los hechos.

El objetivo principal es lograr que Páez pueda regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial.

Actualmente la mujer no se encuentra detenida en una prisión, pero tiene una tobillera electrónica colocada por orden de la Justicia brasileña para controlar sus movimientos y evitar que abandone el país.

La defensa solicitó que Páez pueda seguir el proceso desde la Argentina, aunque por el momento la Justicia de Brasil no habría mostrado intención de aceptar ese pedido.

Mientras tanto, el expediente continúa su curso y las autoridades judiciales deberán definir los próximos pasos del proceso, entre ellos la eventual fecha de juicio por la denuncia de injuria racial.