El recurso legal que podría beneficiar a Agostina Páez, la abogada retenida en Brasil
Acusada de injuria racial, la joven de 29 años lleva más de un mes retenida en Brasil, con tobillera electrónica y restricciones para salir de Río de Janeiro.
Mientras la abogada Agostina Páez continúa retenida en Brasil desde hace más de un mes con tobillera electrónica y prohibición de salir del estado de Río de Janeiro, su defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas para cuestionar irregularidades en el proceso y reclamar garantías legales.
El escrito, interpuesto por el letrado Jorge Roitman, en conjunto con Sebastián Robles, ante el juez de Control, surge en medio de la preocupación por la situación de la joven de 29 años, acusada de injuria racial en Río de Janeiro.
El documento detalla minuciosamente el incidente del 14 de enero, incluyendo horarios y referencias a cámaras de seguridad del bar que, según la defensa, no fueron incorporadas ni valoradas por la Comisaría 11ª de Rocinha.
Además, cuestiona con firmeza el uso público de la imagen de Páez en campañas antirracistas antes de una condena firme, lo que consideran ilegal, informaron este sábado los portales El Liberal e Info del Estero.
La joven denunció haber sufrido maltratos por parte de un efectivo policial vinculado a la causa y asegura sentirse “en peligro” por la falta de objetividad en el proceso.
Qué es un hábeas corpus
Un hábeas corpus es un recurso judicial que se presenta cuando una persona considera que su libertad está siendo restringida de manera ilegal o arbitraria.
Sirve para que un juez revise de forma urgente la situación y determine si la detención, la restricción o las condiciones impuestas son válidas conforme a la ley.
La preocupación del padre de la abogada retenida en Brasil
Su padre, Mariano Páez, detalló que, aunque mantiene contacto con las autoridades, atraviesa “momentos emocionales complejos” por la incertidumbre y el tiempo lejos de su hogar.
El caso escaló al plano institucional y diplomático: los Colegios de Abogados de Santiago del Estero y de la Capital Federal solicitaron formalmente la intervención de la Cancillería argentina para garantizar asistencia consular estricta y seguimiento ante la justicia brasileña. Por ahora, el futuro de la letrada depende del análisis judicial del extenso recurso presentado, un trámite que podría demorar semanas.
El incidente que desató el infierno para la abogada argentina en Brasil
El incidente que protagonizó Páez con sus amigas ocurrió en un bar de la zona de Ipanema durante una salida nocturna el pasado 14 de enero.
Según la versión de la defensa, respaldada por imágenes de cámaras de seguridad difundidas por su equipo legal y relatos de la propia abogada, todo comenzó con una discusión por un supuesto cobro indebido en la cuenta al momento de pagar con billetera virtual o pulsera de consumo.
En ese contexto, los empleados del local le habrían retenido documentación y demorado la salida. Luego, siempre de acuerdo con esa reconstrucción, comenzaron a burlarse del grupo de turistas argentinas y a realizar gestos obscenos, tocándose los genitales delante de ellas.
Páez sostuvo que ante estas actitudes hostiles reaccionó con un gesto imitando a un mono, algo considerado altamente ofensivo en Brasil y equiparado a injuria racial.
Actualmente, Páez cumple medidas cautelares con tobillera electrónica en libertad ambulatoria en un domicilio en Río de Janeiro, con prohibición de salir del país y comparecencias periódicas.