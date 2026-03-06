En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Abogada
Argentina
JUSTICIA

La abogada de la argentina detenida en Brasil aclaró su situación procesual y contó el calvario que vive

La defensa de Agostina Páez, la joven acusada de injuria racial tras un incidente en un bar de Río de Janeiro, aseguró que la causa aún no fue elevada a juicio. También pidió que pueda regresar a la Argentina mientras avanza el proceso.

La abogada de la argentina detenida en Brasil aclaró su situación procesual y contó el calvario que vive
Leé también Se complicó la situación de la abogada argentina detenida en Brasil acusada de gestos racistas
Agostina Páez irá a juicio en Río de Janeiro.

La aclaración fue realizada por Carla Junqueira, abogada de Páez, quien explicó que el magistrado debe resolver si acepta o no los planteos presentados por la defensa antes de definir si el caso avanza a juicio oral. La joven permanece en Río de Janeiro con prisión preventiva bajo la acusación de injuria racial, monitoreada con tobillera electrónica y con prohibición de salir del país.

abogada brasil

En declaraciones televisivas, Junqueira sostuvo que la defensa solicitó que Páez pueda continuar el proceso judicial en la Argentina. El pedido se fundamenta, según explicó, en la situación personal que atraviesa la imputada. “Se presentó la defensa a la acusación con varios puntos. Uno de ellos, fue un pedido para que ella pueda continuar el proceso en Argentina" y señaló que por su situación de vulnerabilidad, la falta de recursos económicos y las amenazas que recibió”, señaló.

De acuerdo con la abogada, en los últimos días la joven denunció haber recibido mensajes intimidatorios a través de redes sociales. Entre ellos mencionó frases como “cuidado al caminar sola”, “sudaca muerta de hambre” y “ojalá que te maten”.

El pedido de retorno a Argentina

La defensa insiste en que la imputada pueda regresar a la Argentina mientras se desarrolla el proceso judicial. Sin embargo, Junqueira indicó que la fiscalía brasileña se opuso a ese planteo. Según explicó, el Ministerio Público considera que el traslado "va a ser que el proceso se alargue".

La decisión final sobre ese pedido quedará ahora en manos del juez, cuya resolución se espera para los próximos días.

En ese contexto, la abogada también cuestionó la actuación de las autoridades argentinas y reclamó mayor intervención diplomática. “Hace falta una movida del Gobierno argentino más allá de una mera asistencia consular”, afirmó.

Qué ocurrió con la joven abogada

El episodio que derivó en la detención de Páez ocurrió a mediados de enero en un bar de Río de Janeiro. Según la versión de la joven, el conflicto comenzó por una discusión con el personal del lugar por una cuenta que consideraba mal cobrada mientras se encontraba de vacaciones con amigas.

Embed

De acuerdo con su relato, la situación escaló durante el intercambio con los empleados y terminó con gritos antes de que abandonara el establecimiento. Sin embargo, el hecho tomó otra dimensión cuando se difundió un video del momento en el que la abogada realiza gestos que simulaban ser un mono frente a trabajadores del bar.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y se convirtieron en una de las principales pruebas incorporadas a la investigación que lleva adelante la Justicia brasileña. El caso generó una fuerte repercusión pública y derivó en la imputación por injuria racial, una figura penal contemplada en la legislación del país.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Abogada Argentina Brasil
Notas relacionadas
Rosario: asesinaron a tiros a un bebé de un año y medio en una barbería y ya hay cuatro detenidos
La principal hipótesis del asesinato del docente Walter Aguirre: así encontraron al cuerpo
Llegó a la guardia acompañado de su novia: la revelación que sorprendió a los médicos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar