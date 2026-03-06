La abogada de la argentina detenida en Brasil aclaró su situación procesual y contó el calvario que vive

El pedido de retorno a Argentina

La defensa insiste en que la imputada pueda regresar a la Argentina mientras se desarrolla el proceso judicial. Sin embargo, Junqueira indicó que la fiscalía brasileña se opuso a ese planteo. Según explicó, el Ministerio Público considera que el traslado "va a ser que el proceso se alargue".

La decisión final sobre ese pedido quedará ahora en manos del juez, cuya resolución se espera para los próximos días.

En ese contexto, la abogada también cuestionó la actuación de las autoridades argentinas y reclamó mayor intervención diplomática. “Hace falta una movida del Gobierno argentino más allá de una mera asistencia consular”, afirmó.

Qué ocurrió con la joven abogada

El episodio que derivó en la detención de Páez ocurrió a mediados de enero en un bar de Río de Janeiro. Según la versión de la joven, el conflicto comenzó por una discusión con el personal del lugar por una cuenta que consideraba mal cobrada mientras se encontraba de vacaciones con amigas.

Embed

De acuerdo con su relato, la situación escaló durante el intercambio con los empleados y terminó con gritos antes de que abandonara el establecimiento. Sin embargo, el hecho tomó otra dimensión cuando se difundió un video del momento en el que la abogada realiza gestos que simulaban ser un mono frente a trabajadores del bar.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y se convirtieron en una de las principales pruebas incorporadas a la investigación que lleva adelante la Justicia brasileña. El caso generó una fuerte repercusión pública y derivó en la imputación por injuria racial, una figura penal contemplada en la legislación del país.