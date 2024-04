En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar apuntó contra Cristina Kirchner tras el discurso que dio en la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner junto a la intendente del partido de Quilmes, Mayra Mendoza. "Escuché a Cristina el sábado y, no se ofendan, pido disculpas, pero realmente me relajó, me repugnó", comenzó diciendo.