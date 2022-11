Baby Etchecopar explicó cuál es la "pesada herencia" de la democracia: "Cantidad de inútiles..."

“Tenemos que darnos cuentas que estamos contando los porotos. Es una vergüenza como vamos llegando. Hacer monólogos es repetir más de lo mismo”. “Tenemos que darnos cuentas que estamos contando los porotos. Es una vergüenza como vamos llegando. Hacer monólogos es repetir más de lo mismo”.

"El otro boludo diciendo 'no podemos gobernar porque hay pandemia, porque hay guerra', déjate de joder, goberna. Somos una caterva de pelotudos e hijos de puta que desaprovechamos lo que la tierra nos da".

"La pesada herencia son los políticos, porque son los hijos de, los nietos de los cuñados de. Cantidades de inútiles e inservibles que vienen a hablarme con el dedo con una falsa modestia".

"La patria se soluciona si nos dejan tranquilo, salimos solos, lo único que necesitamos es que se vayan. Ustedes son un grano en las pelotas molestan y no sirven para nada".

"Si ustedes se corren, el Gobierno y la oposición, podemos ser una potencia. Cuando el hombre de campo pueda cosechar y no le rompan la silobolsa, cuando el empresario se dedique a laburar y no que el sindicato le coma la empresa, cuando moyanito no se le ocurra cortar a la Argentina a la mitad. Cuando nos dejen entrar a los ciudadanos comunes, ese día vamos a tener un país maravilloso".

