Baby Etchecopar sobre la condena a Cristina Kirchner: "No le crean que no se va a presentar"

"Ella sabe que está sola y desesperada, para qué habrá comprado Albero un avión, uno no se puede escapar en un avión de línea. Acuérdense que todo esto va a pasar, yo se los adelantó ahora".

"Alberto está solo, después de endosar el delito de escuchas ilegales, quedó como un caniche de compañero. La vieja dama indigna está sola".

"Hoy estaba sacada, pero no crean que todo terminó acá. No le crean que no se va a presentar porque sabe muy bien que si no se presenta va en cana. La única mascota que tuvo Magnetto fue Néstor Kirchner, dicho por ella".

"Ella miente compulsivamente y enfermizamente. Pensó que hoy iba a haber una catástrofe nacional, pero más allá de cuatro o cinco payasos que quisieron romper las vallas para ver si le daban dos planes más".

"La señora hoy lanzó la campaña clamor que no la va a seguir nadie. A todos los peronistas y kirchneristas decentes esto les cayó como el orto. Cuando un político se hace el muerto no le creas porque cuando te das vuelta te mata por la espalda".

"No crean que Cristina Kirchner estaba muerta. No crean que se va a retirar de la política. Lo único que le queda es la política con un par de caniches como Moreau, eso es todo lo que queda en el Instituto Patria".

"Por eso mismo, mi estimada Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner yo sé que usted se va a volver a postular, porque usted sin poder es lo que es hace años, una vieja dama indigna".

