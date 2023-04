Baby Etchecopar sobre la golpiza a Sergio Berni: "Si no se defendió usted, cómo nos va a defender a nosotros"

"Berni, todos los días muere gente en el Conurbano y usted no está. Todos los días matan señoras y usted no está" "Berni, todos los días muere gente en el Conurbano y usted no está. Todos los días matan señoras y usted no está"

"Usted pertenece a un gobierno de sinvergüenzas que son partícipes necesarios de la delincuencia".

"Hoy Buenos Aires y la Provincia se han convertido en una sinaloa. Hay más falopa que nafta. Cualquiera que le canta el culo compra droga en cualquier lugar".

"Estoy en contra de que le hayan pegado, realmente lejos de los canales donde anda victimizándose, tiene que renunciar y demostrar un poco de dignidad. Si no se defendió usted, cómo nos va a defender a nosotros. Quedó como un cobarde".

"Ayer usted sintió por 30 segundos lo que nosotros sentimos todos los días. Los agravios, las amenazas".

El editorial de Baby Etchecopar en A24