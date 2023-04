Baby Etchecopar confirmó que Jey Mammon demandará a Lucas Benvenuto y lo consideró "un muerto social"

Este martes en charla con el ciclo Intrusos, América Tv, Baby Etchecopar dio las sensaciones que le quedaron tras la fuerte entrevista y contó que Jey le dijo que iniciará una demanda contra Lucas.

"Burlando me ofreció la entrevista. Jey me llamó hoy (martes) y me dijo que va a demandar a Lucas. Acá no hay un veredicto, no fui a buscar la verdad, fui a buscar lo que más se parece a lo que sucedió. Siento que pregunté todo lo que tenía que preguntar", precisó el conductor.

Sobre el audio que escuchó que sería clave en poder de Jey, Baby comentó: "Ese audio lo recibió él en la radio estando al aire donde el chico le dice: ahora no querés hablar conmigo, no me atendés, una cosa así".

"Yo estoy convencido que es un muerto social, se lo dije ayer. Creo que está en una situación que tiene que estar ahí porque no sabes si salís a la calle y agarras un loco y puede pasar algo", se sinceró el periodista.

Y cerró: "Por eso le decía: andá a la Justicia, buscá un calumnias e injurias, un resultado y con un papel en la mano salí a calle, pero no salgas sin el papel en la mano".

La dura frase de Jey Mammon: "Me están instigando a que me tire por el balcón"

Baby Etchecopar le preguntó a Jey Mammon por su futuro en los medios tras ser desvinculado de La Peña de Morfi, Telefe, y el conductor explicó: "Esto (la televisión) es virtual, hoy me doy cuenta de que es así, me refiero a los medios de comunicación. Para mí todo esto, todo lo que tiene que ver con permanecer en los medios de comunicación o la fama es virtual, incluso los vínculos. Yo lo dije desde siempre".

Claro que Jey volvió a relatar su versión de cómo sucedieron los hechos en su vínculo con Benvenuto, repasando la famosa fiesta donde se conocieron y repitiendo una y otra que vez que tenía 16 o 17 años, y no 14.

Al tiempo que pidió: "Yo tengo que aclarar algo muy importante... Lucas fue con unos amigos, y uno de los que estaban con el, que fue el que me lo presentó, me escribió estos días y me puso' No puedo creer lo que te está haciendo, quiero contarte que Lucas me escribió antes de hacerte la denuncia y me puso: Vos te acordás cuando yo tenía 14 años y conocí a Jey y me drogó' El le respondió que era todo mentira lo que estaba diciendo y Lucas lo bloqueó inmediatamente después de eso".

Fue allí cuando, visiblemente desencajado responsabilizó a los medios de su actual estado. "No estoy atacando a los medios con lo que estoy diciendo, pero pederasta, pedófilo, monstruo, ir a buscar si yo hacía fiestas con niños cuando era catequista, ver mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza, el daño es irreparable", aseguró exaltado.

E inmediatamente disparó, entre enojado y angustiado: "Lo que yo considero un vínculo es entre dos personas hace 14 años de un chico de 16, 17 años, pero a mi me parece tremendo que se esté corriendo el eje, porque a mi me están instigando casi a que me tire por el balcón. El otro día una periodista lo dijo".