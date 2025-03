Bahía Blanca tras el temporal: calles anegadas, casas destrozadas y el dramático relato de los damnificados

Bahía Blanca: el dramático relato de uno de los vecinos afectados

Nicolás, un vecino damnificado, relató su dramática experiencia: “Me levanté a las 3:30 de la mañana y empezó a entrar agua. A las 6 puse en marcha mi camioneta y me fui. No pude levantar nada, quedó todo ahí inundado”.

Con tres hijos a su cargo, asegura haberlo perdido todo. “No te dan ganas de seguir porque nadie te da soluciones, nadie escucha nada”, lamentó.

Según contó, pasó la noche en su camión, mientras que su familia se refugió en la casa de sus padres. Sus hijos desean regresar a su hogar, pero la situación sigue siendo crítica. “Esto va a tardar una semana en irse el agua”, advirtió.

Los vecinos piden asistencia urgente y que se envíen máquinas para realizar zanjas que permitan drenar el agua hacia los campos. Entretanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Bahía Blanca: cómo sigue la zona tras el temporal

Las Fuerzas Federales y de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Bahía Blanca trabajaron durante la noche para garantizar la protección de la ciudadanía, sin que se registraran incidentes, luego del trágico temporal que azotó la ciudad.

Según fuentes oficiales, los equipos municipales ya llevan adelante tareas de limpieza, remoción de escombros y ordenamiento. A su vez, el gobierno provincial, el Ejército y la Armada continúan con los operativos de asistencia para los damnificados.

bahía blanca lluvias 22.jpg

Actualmente, la zona más afectada es Ingeniero White, donde ya se evacuaron 850 personas de la localidad de General Daniel Cerri. Muchas de ellas han comenzado a regresar a sus hogares. En total, la cantidad de evacuados asciende a 1.128 personas.

Desde el municipio recuerdan que los centros de evacuación habilitados son:

Dow Center

V Cuerpo Ejército

Sociedad de Fomento Maldonado

Centro Comunitario Loyola

Natan

Calle Belén

Capilla María Reina

Cine Unión

Club Liniers

Desesperación en Bahía Blanca por las inundaciones.jpg

Búsqueda de personas y donaciones

Para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, se habilitó un apartado en emergenciabahia.com, donde se pueden consignar datos de aquellos que aún no han sido localizados.

Además, se habilitó un nuevo punto de recepción de donaciones en el depósito municipal de Donado 910, sumándose a los ya disponibles en Colón 80 y Dow Center. La comunidad puede acercar:

Alimentos no perecederos

Productos de limpieza e higiene personal (especialmente lavandina)

Agua potable envasada

Frazadas y abrigos

Colchones

Ropa de cama y toallas

Alimento balanceado para mascotas

Para quienes deseen colaborar con dinero, continúa habilitado el alias BAHIAXBAHIA para realizar transferencias.

Servicios afectados

Se informó que hoy no habrá servicio de recolección de residuos, ya que los equipos de Bahía Ambiental SAPEM estarán abocados a tareas de limpieza en la vía pública y a la desobstrucción de bocas de tormenta.

Tampoco habrá servicio de transporte público durante la jornada. Los equipos de emergencia continúan trabajando para mitigar los efectos del temporal y brindar asistencia a los afectados.