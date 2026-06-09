La nueva imagen que podría dar un giro en el femicidio Agostina Vega: quiénes entraron a la casa de Barrelier

Ese dato temporal es considerado de enorme relevancia. Los especialistas intentan establecer con precisión qué ocurrió durante esa ventana de tiempo y cuál fue el recorrido de cada una de las personas que estuvieron en el predio durante las horas posteriores.

La aparición de esta evidencia generó un renovado interés sobre los movimientos registrados en el lugar y sobre las posibles responsabilidades de quienes compartían el espacio con el acusado. Los investigadores buscan determinar si esas personas tuvieron conocimiento de lo ocurrido, si escucharon algún indicio de violencia o si participaron de alguna manera en hechos posteriores al crimen.

Mientras la fiscalía analiza la filmación cuadro por cuadro, también se intenta reconstruir con exactitud la actividad desarrollada dentro de la propiedad durante toda la jornada. Para ello se cotejan registros de cámaras, comunicaciones telefónicas, declaraciones testimoniales y distintos elementos periciales que fueron incorporados al expediente.

En medio de este escenario, las declaraciones públicas de especialistas y periodistas que siguen la causa contribuyeron a instalar nuevas preguntas. Uno de ellos fue el periodista Rolando Barbano, quien señaló la importancia de la grabación y remarcó la necesidad de profundizar la investigación sobre las personas que aparecen vinculadas al lugar.

Las observaciones realizadas por quienes siguen de cerca el expediente alimentaron el debate público acerca de la posibilidad de que el crimen no haya sido ejecutado por una sola persona. Aunque por el momento no existen conclusiones definitivas, la presencia de terceros en horarios compatibles con la secuencia investigada representa un elemento que no puede ser ignorado por los responsables de la pesquisa.

Las dudas se multiplican porque la nueva grabación aparece en un contexto donde ya existían sospechas sobre posibles maniobras posteriores al crimen. En las últimas semanas, la Justicia avanzó con la detención de dos personas acusadas de encubrimiento, una decisión que evidenció que los investigadores no descartan la participación de otros actores alrededor del hecho principal.

Entre los detenidos se encuentra Osvaldo Fassetta, quien residía en el play room de la propiedad donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la víctima. También fue arrestada Soledad Andreani, identificada por los investigadores como la titular del vehículo Ford Ka que aparece mencionado en distintas etapas de la investigación y que habría sido utilizado en circunstancias que forman parte del expediente.

Estas detenciones marcaron un punto de inflexión porque demostraron que la fiscalía considera posible la existencia de acciones destinadas a ocultar pruebas, modificar escenarios o dificultar el esclarecimiento completo de los acontecimientos.

Ahora, con la incorporación de las nuevas imágenes, los investigadores intentan determinar si existe alguna relación entre las personas detenidas y los movimientos captados por la cámara de seguridad.

Una de las tareas más complejas consiste en establecer qué sabían los ocupantes del predio y cuándo tomaron conocimiento de lo ocurrido. Para responder esa pregunta, los especialistas recurren a herramientas cada vez más sofisticadas.

Entre las medidas ordenadas figura el análisis técnico de registros sonoros. Los peritos buscan determinar si durante las horas críticas pudieron producirse ruidos, gritos, conversaciones o cualquier otra manifestación acústica que permitiera advertir la existencia de una situación anormal dentro de la propiedad.

La finalidad de esos estudios es comprobar si resulta razonable la hipótesis de que nadie haya escuchado nada o si, por el contrario, existen indicios que permitan inferir que otras personas tuvieron algún grado de conocimiento sobre lo sucedido.

Las pericias de sonido suelen ser fundamentales en investigaciones complejas porque permiten reconstruir contextos que no siempre quedan reflejados en imágenes. En este caso, los expertos intentan combinar los resultados de esos análisis con la evidencia audiovisual y los testimonios incorporados al expediente.

Cada elemento obtenido es comparado con los horarios ya establecidos por la investigación. Los especialistas elaboran líneas de tiempo detalladas para ubicar a cada persona dentro del predio y verificar la coherencia entre las declaraciones realizadas y los registros objetivos obtenidos durante la pesquisa.

En el ámbito judicial existe consenso respecto de que la nueva evidencia podría tener consecuencias significativas. Si se confirma que las personas captadas por la cámara tuvieron algún tipo de participación o conocimiento relevante de los hechos, la causa podría ingresar en una nueva etapa.

Las implicancias legales dependerán del grado de intervención que eventualmente logre acreditarse. En un escenario, podrían mantenerse las acusaciones vinculadas al encubrimiento. En otro, mucho más grave, podrían surgir elementos que conduzcan a imputaciones relacionadas con una participación más directa.

Por esa razón, la fiscalía actúa con cautela y evita adelantar conclusiones. Los investigadores sostienen que ninguna hipótesis debe descartarse mientras continúen apareciendo elementos de prueba que permitan ampliar el panorama.

La experiencia en este tipo de casos demuestra que una grabación aparentemente secundaria puede transformarse en una pieza central dentro del rompecabezas judicial. Por eso, los expertos analizan minuciosamente cada detalle de la secuencia difundida, incluyendo horarios, recorridos, vestimenta y comportamiento de las personas registradas.

Además, continúan las tareas de comparación con otros registros audiovisuales obtenidos en diferentes puntos de la zona. El objetivo es seguir el recorrido de los involucrados antes y después de ingresar al predio.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar el alcance real de esta nueva evidencia. La fiscalía prevé avanzar con nuevas medidas probatorias, declaraciones y análisis periciales destinados a despejar las dudas que aún persisten.

Mientras tanto, la familia de Agostina y gran parte de la sociedad continúan esperando respuestas. El caso provocó una profunda conmoción desde el primer momento y cada novedad genera una enorme expectativa debido a la gravedad de los hechos investigados.

Los investigadores saben que todavía quedan preguntas sin responder. ¿Quiénes estuvieron realmente en la propiedad durante las horas críticas? ¿Qué sabían las personas que convivían en el lugar? ¿Existieron acciones destinadas a ocultar información? ¿Hubo más de un responsable en la secuencia criminal?

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva. Lo que sí parece claro es que la aparición de esta grabación volvió a modificar el tablero de la investigación.

La causa continúa abierta y todas las líneas siguen bajo análisis. Los especialistas trabajan para reconstruir cada minuto de aquella jornada y determinar con exactitud qué ocurrió. La nueva evidencia, lejos de cerrar interrogantes, abrió otros que podrían resultar determinantes para conocer toda la verdad detrás del femicidio de Agostina.

En ese contexto, la fiscalía mantiene una postura prudente pero firme: seguir cada pista, revisar cada prueba y avanzar sobre cualquier elemento que permita esclarecer completamente uno de los casos que más impacto generó en la opinión pública. El resultado de las próximas pericias podría definir si la investigación mantiene el enfoque actual o si, por el contrario, se encamina hacia una hipótesis mucho más amplia que involucre a más personas de las que inicialmente se creía.